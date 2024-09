Video: Lizy Tagliani subió a recibir un Martín Fierro y dio un reflexivo discurso

La browniana hizo hincapié en la cantidad de personas en situación de calle que hay actualmente. "Soy solo una de todos esos que, en el reparto de los pobres, le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte y magia", expresó.

Lizy Tagliani no para de recibir nuevas alegrías. A pocas semanas de convertirse en mamá, la browniana alzó una estatuilla en los Martín Fierro como integrante de “Got Talent Argentina” y emocionó a todos con su discurso.

¿Cómo fue?

Los premios de la televisión argentina se llevaron adelante este lunes, 9 de septiembre. El programa de competencia de talentos emitido durante 2023 en Telefe se quedó con la categoría Mejor Big Show, ya que se impuso a Canta Conmigo Ahora y Masterchef Argentina.

Al momento de recibir la estatuilla, Lizy Tagliani, conductora del programa, subió al escenario junto al jurado conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul Gani. “Bueno, muchas gracias”, abrió con una voz gruesa y su clásica cuota de humor.

Luego de agradecer a APTRA y los productores, cambió el tono y emitió un discurso reflexivo. “Este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero cuando vine para acá vi a un montón de gente en cada esquina, pidiendo en un semáforo o tratando de hacer un lugar para pasar la noche”, señaló.

En tanto, Lizy continuó: “De alguna manera, soy solo una de todos esos que, en el reparto de los pobres, le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte y magia. Si algún día les toca recordarme de alguna manera en estos premios, no me recuerdan a mí y sí a todos los que día a día luchan por una vida mejor”.



No pudo ser

Si bien alzó un Martín Fierro por Got Talent Argentina, la browniana también estuvo nominada para mejor labor conducción femenina por lo hecho en dicho programa. Compartió esta terna con Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco, quien se quedó con el premio.