Ambulancia del terror en Glew: circulaba con una mano colgando

Una vecina grabó el momento. Pese a que muchos se lo atribuyeron a una broma, quien filmó dejó en claro que "era de verdad". "El conductor dobló, se bajó rápido y la levantó", relató a De Brown.

Un impactante video grabado en las calles de Almirante Brown se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales. En el mismo, se observa una mano colgando de la puerta de una ambulancia, una escena que llamó la atención y dejó la incógnita de si era real.

¿Qué pasó?

Sucedió el sábado, 28 de diciembre, cerca del cruce de Yrigoyen y Caseros, en Glew. Si bien muchos usuarios lo adjudicaron a una broma por el Día de los Inocentes que se conmemoró en dicha jornada, quien grabó el hecho desmintió esta versión y confirmó que “era de verdad" y que pertenecía a una "mujer mayor"

“Íbamos con mi marido en el auto y vimos la mano en la ambulancia. Pensamos que era un disfraz, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta que no. Se me dio por grabar porque me indignó. Como puede ser que esté tirada así”, afirmó Jorgelina Piñero, vecina de Longchamps, a www.deBrown.com.ar.

En esa línea, la browniana continuó: “Me puse nerviosa y le dije a mi esposo que toque bocina porque se podía caer el cuerpo. Los otros autos se dieron cuenta y también le hacían señas a la ambulancia. El conductor dobló, se bajó rápido y la levantó. Se ve que estaba solo”.



Jorgelina enfatizó en que compartió el video en redes sociales “sin mala intención” y que su objetivo era que “algún familiar vea la situación y haga algo”. “No sé si la mujer estaba desmayada o fallecida, pero no pueden llevar a alguien así”, sentenció a este medio.