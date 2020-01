¡Volvió a atacar!: jubilado abusó de otra mujer en el tren

Compartir en:

viernes 31 de enero del 2020

Se trata de Vicente Carmelo Solari, de 84 años y oriundo de Adrogué. Fue demorado acusado de “exhibiciones obscenas”. Tiene varias causas en su contra por ataques a mujeres del distrito. Conocé los detalles.

Otra denuncia por acoso en el transporte público tiene como protagonista a Vicente Carmelo Solari. El jubilado tiene 84 años y es vecino de Adrogué. Sobre él pesan varias causas en su contra.

El martes pasado, el browniano fue acusado de mostrar y apoyar su miembro a una mujer que viajaba junto con dos niñas en el tren Roca. “Desde que todo se viralizó muchas pibas se comunicaron conmigo contándome sus experiencias con este hombre. Es terrible”, admitió la víctima, Flavia Miranda, en diálogo con www.deBrown.com.ar

¿Qué sucedió?

Eran alrededor de las 21.30. Todo parecía ser una jornada tranquila, sin sobresaltos. Pero, entre las estaciones Adrogué y Temperley, su hija y sobrina le avisaron lo que estaba sucediendo. Las niñas se encontraban sentadas enfrente y fueron testigos del traumático hecho.

“Sentía que me venían rozando pero pensé que era por el movimiento propio del tren. Ellas me avisan que el tipo me estaba apoyando con su miembro afuera. Cuando se dio cuenta, se hace el distraído y se quiere ir. En ese momento me paralicé, luego reaccioné y lo bajé del tren”, detalló.

Flavia destacó además que los usuarios fueron muy solidarios con la situación y ayudaron a descender al acosador. “La Policía presente en la estación lo retuvo hasta que llegaron los efectivos de la Comisaría de Temperley. También me querían llevar detenida a mí por pegarle, imagínate que estaba enfurecida”, contó.

Y agregó: “Al final, sólo fui a hacer la denuncia. Siempre nosotras somos las locas, las que hacemos escándalo”.

¿Cómo quedó la causa?

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Lomas de Zamora y la Comisaría N° 3 de Lomas de Zamora. La investigación fue caratulada como “Exhibiciones obscenas”. Por este motivo, quedó en libertad a las pocas horas.

Más casos

El browniano ya había atacado a una niña de 9 años que viajaba con su mamá. Actuó con la misma metodología: se había bajado los pantalones y mostrado el miembro en una formación del Tren Roca. El incidente ocurrió en pleno día y a la vista de los usuarios que se encontraban en el vagón.

Más tarde, otro hecho tuvo como víctima a una chica, oriunda de Burzaco. Fue acosada por el anciano que “apoyó su pene en su brazo izquierdo mientras se cubría con un saco”, según denunció en aquella oportunidad. Sucedió en un colectivo de la línea 160.