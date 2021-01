WhatsApp anunció que bloqueará a quienes no usen la versión oficial

Compartir en:

sábado 30 de enero del 2021

Las aplicaciones alternativas crecen y ofrecen un servicio más personalizado. Sin embargo, cuentan con problemas de seguridad y se descargan de sitios no oficiales. La información.

WhatsApp sigue generando polémica. En los últimos días, se filtraron una serie de versiones alteradas del programa que permiten funciones nuevas. Ante esto, desde Facebook aseguraron que no permitirán que ninguna App altere al sistema de mensajería.

¿Cuáles son los riesgos?

Debido al anuncio de la entrada en vigencia de una serie de cambios, muchos usuarios decidieron migrar a Telegram o Signal. Otros, en cambio, descargaron WhatsApp Plus. Se trata de una extensión de software modificado que fue creada por un programador español en 2012.

Quienes tengan esta versión en su teléfono, podrían ser bloqueados por la compañía. ¿Cómo? La primera medida será suspender temporalmente la cuenta de la persona. En caso de desestimar esta advertencia, será borrado de la base de datos de la app y no se podrá volver a utilizar el servicio en esa línea.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro, son versiones alteradas. Éstas no son oficiales, son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de ellas debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, aseguraron desde Facebook.

¿Qué ofrecen éstos servicios alternativos?

Incluyen una multitud de temas y fondos. También gran cantidad de emoticones que no se encuentran en la versión original. Como se trata de una adaptación no autorizada sólo se puede conseguir en sitios no oficiales.