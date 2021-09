Apagón de Internet mundial: ¿Qué dispositivos dejarán de tener conexión?

Compartir en:

jueves 30 de septiembre del 2021

Afectará a varios celulares y computadoras. Se estima que el 30% de los móviles con Android podrían quedar fuera de servicio. La información.

Se producirá este jueves, 30 de septiembre, un inusual fenómeno conocido como “apagón de internet”. La causa será el vencimiento de un certificado de autenticación necesario para validar la unión de un dispositivo con el servidor base. Ante esto, los aparatos que no puedan actualizarse dejarán de tener conexión.

¿Por qué?

Se debe a un cambio de seguridad en los servicios de Internet. Todos los dispositivos realizan una serie de procesos de validación. Estos son automáticos e instantáneos.

En este escenario, uno de los principales certificados en el mundo caducará y todos aquellos aparatos con conexión que se ejecuten bajo su órbita dejarán de funcionar. Esto afectará a celulares, consolas de videojuegos, televisores Smart TV y computadoras.

¿Qué equipos podrían “apagarse”?

Apple: computadoras con macOS 10.12.0 y anteriores y los iPhone o iPad con sistema iOS 9 y anteriores.

computadoras con macOS 10.12.0 y anteriores y los iPhone o iPad con sistema iOS 9 y anteriores. Android : 2.3.6 Gingerbread y anteriores.

: 2.3.6 Gingerbread y anteriores. Windows XP : Service Pack 2 y anteriores.

: Service Pack 2 y anteriores. PlayStation 3:(PS3) con firmaware versión 5.00 y anteriores.

Los dispositivos más modernos no tendrán ningún inconveniente ya que las compañías lanzan reajustes constantes. En cambio, no sucede lo mismo con los aparatos más obsoletos. Es que las empresas no suelen realizar un mantenimiento de software.

Se estima que el 30% de los celulares Android podrían quedar fuera de servicio. No correrán la misma suerte aquellos fabricados a partir del 2017. Estos no se verán alterados.