Aquino se fue de Vélez y firmó para un gigante de América

El oriundo de Adrogué fue el jugador más importante del fútbol argentino durante este año.

A días de haberse confirmado la salida de Quinteros como DT de Vélez, los hinchas del "Fortín" recibieron otro duro golpe. Es que a través de sus redes sociales, el browniano Claudio Aquino confirmó que no renovará contrato y se marchará en busca de nuevos objetivos.

Con su clase, el oriundo de Adrogué condujo al elenco de Liniers al título de la Liga Profesional y fue destacado como el jugador más importante del fútbol argentino durante 2024. En su estadía, marcó 11 goles -el último ante Huracán que sirvió para dar la vuelta olímpica- y repartió otras 11 asistencias.

"Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo mas alto, estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo", expresó el volante en sus redes sociales.

¿A dónde irá?

Aquino tuvo varias propuestas sobre la mesa que analizó y desechó. Una de ellas fue el sondeo de Boca Juniors, el cual ya lo había querido a mitad de año y buscaba incorporarlo para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Las otras alternativas eran de Brasil: San Pablo, Gremio y Fortaleza. Sin embargo, el browniano se inclinó por Colo Colo, el actual campeón local de Chile, con el que jugará Copa Libertadores.

Su historia

Aquino llegó a Vélez Sarsfield en 2023 tras una brillante carrera en Paraguay, donde defendió las camisetas de Guaraní y Cerro Porteño. En el "Ciclón", estuvo tres años, ganó dos ligas y todos pidieron por su nacionalización y citación para la Selección Nacional "Guaraní".

Sin embargo, el paso del browniano por el país vecino fue una antítesis de lo que había realizado en el fútbol argentino, donde le había costado explotar como sí lo hizo en Vélez. Surgió en Lanús y luego pasó por Ferro, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, Belgrano y Unión. En el medio, tuvo una fugaz estadía en el Fluminense de Brasil.