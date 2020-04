Benavente: "Si no cobramos un mes, no podemos seguir"

Compartir en:

miércoles 15 de abril del 2020

Lo admitió uno de los referentes del plantel de San Martín de Burzaco. El defensor entrena desde la casa, pero no se desespera por volver a la actividad. "Hay que tomarlo con la seriedad que amerita sabiendo que es lo mejor para todos", sostuvo a De Brown.

La pandemia del Coronavirus mantiene en stand by al fútbol mundial y los que más lo sufren son los jugadores del ascenso. No conocen de sueldos estelares ni lujos, viven el día a día y hasta deben trabajar de otro oficio para mantener a sus familias.

La situación de Nahuel Benavente no es diferente a la del resto. Uno de los referentes del plantel de San Martín de Burzaco se mantiene activo desde su casa, pero respetando la cuarentena obligatoria. "Hay que tomarlo con calma y con la seriedad que amerita. La prioridad es cuidar a nuestras familias. El fútbol quedó en segundo plano", sostuvo a www.deBrown.com.ar.

Cobrar para comer

A un mes del último encuentro de San Martín por los torneos oficiales, los jugadores no vieron más acción, pero esperan seguir recibiendo su sueldo como corresponde. "Desde la dirigencia buscaron la manera para hacerle llegar la plata a la mayoría. No es fácil porque algunos vivimos lejos y viajar hasta el club es imposible. El pago es fundamental", remarcó.

Pese a la buena predisposición, las autoridades salieron a aclarar que a la institución en este momento "no está ingresando dinero". "Es un momento complejo, pero tenemos contrato y todos necesitamos cobrar sino no podemos seguir. En este momento, si no cobramos un mes, no podemos seguir entrenando", sostuvo.

Y agregó: "Algunos también trabajamos además de jugar al fútbol. A pesar de eso, no hacemos una diferencia para sostenernos varios meses con un sueldo. En esta situación se hace demasiado duro, el ascenso es así".

La suspensión del fútbol

Con respecto a la decisión de parar la actividad en todas las categorías, Benavente fue contundente. "Se tomó en el momento justo. Eso permitió que no nos estemos lamentado de algo mayor. Hay que seguir haciendo caso y sostener lo que logramos durante tanto tiempo. Hay que cuidarnos entre nosotros", cerró.