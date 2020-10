Bomberos Brown conmemora su aniversario N°56: ¿Cómo es trabajar allí?

Compartir en:

miércoles 30 de septiembre del 2020

Los cuarteles del distrito están compuestos por más de 100 integrantes. Eduardo Bertelli, jefe del Cuerpo, habló sobre cómo es la tarea diaria que llevan adelante. “Se necesita mucha vocación”, resaltó a De Brown.

Sin duda los Bomberos Voluntarios Almirante Brown cumplen un rol fundamental en el distrito. Diariamente trabajan asistiendo a la población. Ya sea desde un incendio o un choque hasta rescatando a un caballo de un pozo, ellos siempre están presentes para dar lo mejor de sí.

Hoy, 30 de septiembre, la Sociedad browniana celebra su aniversario N°56. Eduardo Bertelli hace 35 años que se desempeña en la institución, más de la mitad de su vida. Su buena actuación lo llevó desde 2004 a ser Jefe del Cuerpo-

¿Cómo es ser bombero?

La historia de Bertelli y su vocación de servicio comenzó cuando tenía 25. “Conocía a una amigo que estaba acá y me invitó a participar. De ahí me acerqué y nunca más me fui”, confesó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El agente indicó entre los requisitos para poder ingresar estaba conocer de primeros auxilios y la atención de traumas. “No había Same, había una sola ambulancia. Bomberos hacía todo lo que era vía pública, traslado de heridos, además de los incendios”, contó respecto a cómo era su trabajo en ese entonces

Vida social

Como es un trabajo que se realiza ad honorem, los agentes deben empeñar gran parte de su tiempo libre en realizar esta tarea voluntaria. Esto hace que constantemente deban perderse eventos importantes como Año Nuevo o Navidad.

“Hace un tiempo era cuartelero, estaba 24 x 48 los días que estaba de guardia y los otros estaba de servicio. Tengo reclamos de mi hija hasta ahora porque no había estado en tal cumpleaños o fiesta. Se pierde mucho la vida civil, muchas actividades por el solo hecho de trabajar”, señaló.

Y agregó: “antes posiblemente se le dedicaba mucho más tiempo a ser bombero porque la vida cotidiana era más llevadera. El padre podía solventar al hijo en este hobby. Ahora los bomberos tienen además que trabajar y estudiar".

Evolución

La asociación, que tiene cuarteles en Adrogué, Claypole, Longchamps y Burzaco, reportó un gran crecimiento en los últimos años. Se incorporaron mejores herramientas y se renovaron los equipos. Pasaron de tener dos camiones a 30.

Asimismo, de manera virtual, se les brinda semanalmente una capacitación. “El incendio se sigue apagando igual, antes se lo apagaba de corazón, hoy se lo hace pensándolo. Antes entrabas sin nada, hoy hay que tener mucha prevención para cuidar al bombero”, resaltó.

Ser agente

Para poder ingresar a trabajar, se les toma antes una prueba física y psicológica. Sin embargo, según Bertelli, hay una característica fundamental que deben compartir. “No todas las personas tienen la cualidad de ser bomberos, en principio se necesita mucha vocación”, concluyó.