Juntaba cartones, aprendió a coser y creó su marca: ahora brinda trabajo a madres solteras

Se trata de Florencia Barandiarán, vecina de Burzaco. “Antes no tenía muchos sueños, porque no me tenía fe, vivía al día. Esto es tan repentino que me cuesta creerlo”, admitió a De Brown.

Florencia Barandiarán y Julio Montiel son la pareja detrás de "Flor de Seda", una marca de ropa de diseño que surgió en plena pandemia. Antes de eso, cartoneaban para comer, pero con el aislamiento esto se volvió imposible. Sin embargo, en la desesperación por salir adelante, comenzaron a coser barbijos sin saber que, más tarde, eso representaría el inicio de una nueva vida.

¿Cómo fue?

Flor tuvo una adolescencia dura. Vino de Córdoba a Longchamps con solo 16 años. Aunque no estaba de acuerdo en viajar, su abuelo había fallecido y su papá necesitaba resolver cuestiones familiares en Buenos Aires.

“Acá conocí a mi marido. Nos dedicábamos a juntar cartón, botellas y, si encontrábamos ropa, era un golpe de suerte porque la llevábamos a la feria", recordó la diseñadora de 29 años, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: "Cuando vino la pandemia tuvimos que ver qué hacer porque no podíamos salir. En ese momento, lo que más se vendía era alcohol en gel y barbijos. Y comencé con eso”.

Pese a todo, la vida seguía siendo complicada para ellos. Sus dos primeras máquinas de coser las vendieron porque no sabían usarlas y necesitaban conseguir dinero para comprar comida. “La tercera la sacamos con una tarjeta de crédito de Julio, también un celular para sacarle fotos a la ropa que juntábamos. Ahí conocí lo que era Youtube y fui empapándome de conocimiento”, contó.

A prueba y error, se animó a confeccionar su primera prenda a pedido. Se trataba de una pollera simple con botones que se la encargó una chica que la seguía en sus redes. “Yo tenía un Instagram de feria americana y ahí también subía fotos de mi máquina. Entonces, ella se contactó y como necesitábamos la plata le dije que sí. Rápido me puse a averiguar moldes, medidas, telas, sin tener idea”, aseguró entre risas.

Su marca

La vecina de Burzaco de a poco se fue dando a conocer con sus trabajos y la comenzaron a recomendar para confeccionar diferentes prendas. “En ese momento dije 'no voy a dejar lo que hago porque tengo que comer, pero le voy a poner un poquito más de garra a esto'”, admitió.

Así, con el tiempo, su emprendimiento fue creciendo. Sola ya no podía, entonces le enseñó a coser a su esposo. Pero, en un momento también se vieron sobrepasados y tuvieron que evaluar cómo seguir. “Buscamos talleres, estaban todos muy lejos, entonces publicamos en Facebook y fuimos encontrando chicas para trabajar en sus casas”, contó.

Hoy, Flor se encarga exclusivamente de la creación y diseño de la marca. Además, cuenta con un taller en su casa y otros cuatro en zona sur, todo sectorizado. Algunos se dedican a pedrería, piel o algodón. “Allí se confecciona. En su gran mayoría son mamás solteras que necesitan y que estaban en la misma situación que nosotros. Por eso, tratamos de instruirlas y darles las herramientas. Esto es un gran orgullo. Poder darles el trabajo que a nosotros nos faltó es un montón”, admitió.

Sobre Flor de Seda

Se caracteriza por su estilo elegante, largo y de diseño. El brillo y el terciopelo son distintivos de la marca. También lo es su tabla de talles. Es que esta va del 34 al 70, pensado siempre en cuerpos reales.

Florencia y Julio ahora están cerca de cumplir un gran objetivo: inaugurar su primera tienda en Burzaco, localidad donde viven. La idea es abrirla en pocas semanas. “Está a punto de cumplirse, faltan cositas, pero casi está. Van a poder visitarnos en Olinda Bozan 348”, adelantó.

“Antes no tenía muchos sueños, porque no me tenía fe, no me sentía importante, entonces vivía la vida al día. Esto es tan repentino que me cuesta creerlo. Yo quería tener un local, pero nunca fue mi idea tener una marca. Ser dueña es toda una locura. Quiero poder darle todo lo que yo no tuve a mi hijo, por eso trabajamos”, concluyó.

Para conocer más sobre cada una de sus prendas, los vecinos podrán ingresar a su IG @flordeseda.fb