Brown hará prueba de jugadoras de fútbol 11: ¿Cuándo serán?

De cara a los próximos torneos Bonaerenses, el selectivo femenino de Almirante Brown puso en marcha la búsqueda de jugadoras para completar sus planteles de fútbol 11. Para ello, se realizarán distintas jornadas de prueba en el distrito.

Según explicó el entrenador Diego Alvarenga a www.deBrown.com.ar, la iniciativa evaluativa estará destinada a las nacidas entre 2007 y 2010, inclusive. Las pruebas se realizan los martes y jueves, a partir de las 17 hs, en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. Ya empezaron y se extenderán hasta mediados de mayo.

Así vienen

Además de la prueba de jugadoras, el conjunto browniano puso en marcha sus preparativos para llegar de la mejor manera posible a la competencia provincial. En esa línea, ya disputó partidos amistosos contra Los Andes, Claypole y Arsenal y en los próximos días afrontará más.

Su última participación en los Bonaerenses fue en 2021, cuando la Sub 14 avanzó a las semifinales; la Sub 16, a los cuartos de final ,y la Sub 18 cayó en la final. Recientemente, vienen de coronarse campeonas en la Copa Igualdad.