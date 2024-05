Por puntos, Iara Altamirano no pudo en Alemania

Cayó con la turca Elif Nur Turhan. Estaba en juego el título mundial oro AMB. La información.

Iara Altamirano se presentó en el Arena Leverkusen, Alemania, con el objetivo de conquistar el título mundial oro AMB y traerlo con ella a Argentina. Sin embargo, perdió por puntos ante Elif Nur Turhan en una pelea que tuvo de todo.

¿Cómo fue?

La púgil de Claypole no la pasó bien durante los primeros asaltos e incluso el árbitro debió contarle para ver si continuaba con la batalla. Pese a ese inicio turbulento, la browniana mejoró y se llevó algunos asaltos a su rincón pegando muy fuerte. Tanto fue así que en el cuarto, la boxeadora de Santos Zacarías (9G-1E-2D) logró tirar a la europea, pero sorpresivamente el juez no inició el conteo.

Por otro lado, la rival de la browniana tampoco recibió descuentos por reiterados golpes en la nuca. Finalmente, tras completarse los 10 capítulos, las tarjetas se inclinaron a favor de la turca.

"Sabemos que cuando vamos de visitante, para ganar, tenemos que sacarlos del ring y no fue lo que pasó. No me quejo de eso. Estoy contenta con mi desempeño, voy a esperar que se vuelva a dar la oportunidad y entrenar con todo para estar preparada", explicó Iara Altamirano en diálogo con www.deBrown.com.ar.