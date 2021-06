Brown: partido fundamental para volver a los puestos de Reducido

Compartir en:

jueves 17 de junio del 2021

El equipo de Pablo Vicó recibe a Tristán Suárez en Adrogué. ¿A qué hora juega?

* Imagen: Pedro Ragaglia

En el marco de la décima segunda fecha del torneo local, Brown de Adrogué recibe este jueves a Tristán Suárez con un único objetivo: ganar para olvidarse de las últimas dos derrotas de manera consecutiva. Será a partir de las 15, en el estadio Lorenzo Arandilla.

El "Tricolor" viene de jugar un gran primer tiempo frente a Ferro. Sin embargo, en el complemento, bajó el nivel y el "Verde" se lo hizo pagar caro. Como local, buscará sostener el ritmo por más de 45 minutos para quedarse con un triunfo que lo vuelva a poner en zona de Reducido.

Con 15 puntos, se ubica a tan sólo dos de los tres mejores del campeonato. Es por eso que este compromiso será fundamental para que los conducidos por "Don Ramón" se acomoden en la tabla y se ilusionen con pelear por un lugar en el próximo octogonal.

En la otra vereda estará el "Lechero", recientemente ascendido de la B Metropolitana. Al conjunto dirigido por Aníbal Biggeri le está costando acostumbrarse a la categoría y registra más derrotas que victorias. Fuera de casa, rescató apenas cuatro de las 18 unidades posibles.

* Imagen: Pedro Ragaglia

El equipo

Fiel a su estilo, Vicó no confirmó a los once que saltarán al campo de juego y lo mantendrá en secreto hasta 40 minutos antes del pitazo inicial. No obstante, la recuperación de Patricio Vidal le entrega una nueva variante en el frente de ataque. El ex Independiente podría reemplazar a Mateo Acosta.

Además, hay otras dos incógnitas. Frente a Ferro, el "Bigotón" sorprendió con la inclusión de Ariel Kippes en la zaga central en lugar de Enzo Ortíz y con Julián Giménez en el medio por Matías Sánchez. Habrá que esperar para saber si mantiene el mismo equipo o mueve fichas en el tablero.