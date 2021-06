Castaño se fracturó la clavícula y es baja en Brown de Adrogué 

Compartir en:

lunes 7 de junio del 2021

Fue tras chocar con un compañero en el entrenamiento. Será operado en los próximos días.

A pocas horas de reanudar el torneo de la Primera Nacional, Brown de Adrogué lamenta la grave lesión de Alexis Castaño. El volante de 22 años se fracturó la clavícula y estará fuera de las canchas por varias semanas.

¿Qué pasó?

Ocurrió en uno de los últimos entrenamientos que el "Tricolor" realizó en el estadio Lorenzo Arandilla. Sobre el final del típico reducido, "Chovy" conducía y cuando dio el paso para adelantar la pelota fue embestido de costado por un compañero, sin intensión de lastimar.

Sin embargo, lo encontró mal parado y se golpeó fuerte el hombro contra el césped. Tras una rápida atención y posterior placa de la zona, se confirmó que deberá ser intervenido quirúrgicamente. El tiempo de recuperación dependerá de la operación, pero se estima que serán entre 4 y 6 semanas.

"Por suerte estoy bien. Me duele un poco, aunque es más molestia que dolor en la zona de la fractura. En cuanto a mi presente quizás no venía estando citado, pero siempre cada jugador es importante. Es una lesión que me deja más de un mes sin poder entrenar", admitió Castaño en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo que viene

Brown visitaría a Ferrocarril Oeste este viernes 11, desde las 14.