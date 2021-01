Brown volvió a entrenar: ¿Dónde realizará la pretemporada?

Compartir en:

sábado 23 de enero del 2021

El conjunto de Adrogué ya puso primera pensando en el próximo torneo. Realizará los trabajos físicos lejos del estadio Lorenzo Arandilla. ¿A dónde se muda?

Después de una semana de descanso, Brown de Adrogué retomó las prácticas teniendo en cuenta el calendario ajustado que tendrá en 2021. Los jugadores se dieron sita en la cancha principal bajo las órdenes de Pablo Vicó para hablar sobre los nuevos objetivos.

Si bien el objetivo era pasar la pretemporada en la concentración del establecimiento, las obras no llegaron a completarse. Como consecuencia, a partir del lunes, el grupo se hospedará en CN Sport, un Centro de Especialización Futbolística, ubicado en La Plata.

El plantel y el campeonato

Sólo se ausentó Juan Requena, quien volvió a Newell's Old B0ys tras finalizar su préstamo. El resto cuenta con contrato vigente, aunque no se descarta sufrir alguna baja más y sumar otros refuerzos. Con respecto al inicio del torneo, aún no está confirmada la fecha ni el formato. Se especula con que podría ser a principio de marzo.