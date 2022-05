Buscan a un vecino que salió a juntar latas para vender y nunca volvió

Compartir en:

jueves 19 de mayo del 2022

Vive en el barrio Rayo de Sol, justo en el límite entre Longchamps y Guernica. “Nos dijeron que lo vieron hasta el mediodía, después ya no”, confió su hija a De Brown.

Vicente Gauna tiene 65 años y desapareció de su hogar el martes pasado. Como todos los días, salió a juntar latas para vender y nunca regresó. Su familia lo busca desesperadamente. Aún no tienen novedades sobre su paradero.

¿Qué pasó?

El vecino fue visto por última vez el pasado 17 de mayo, alrededor de las 8. Salió de su casa ubicada en el barrio Rayo de Sol, justo en el límite entre Longchamps y la localidad vecina de Guernica.

“Todas las mañanas sale a juntar latitas. Ese día se fue como siempre, pero nunca regresó. Solía volver a media mañana a tomar algo y después al mediodía de nuevo”, sostuvo su hija Soledad, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Vicente no tiene celular y no llevaba con él tarjeta Sube ni documento. “Los vecinos de la zona que suele frecuentar nos dijeron que lo vieron hasta el mediodía, después ya no más”, confió.

¿Cómo ayudar?

Al salir de su casa, el hombre vestía una campera, pantalón y gorro de lana, todo en azul. También unas zapatillas negras. Su familia admitió que no tiene problemas de salud. “Hace un mes pasó algo similar. Se perdió de tanto caminar, pero pudo volver ese mismo día cerca de las 23”, recordó.

El caso

Quienes tengan información de Vicente o deseen aportar datos pueden comunicarse al 11 5108 4153 (Soledad). La denuncia fue radicada en la Comisaría de Guernica.