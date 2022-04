Caso Ximena: necesita que la obra social le entregue una silla de ruedas y apruebe dos operaciones

Compartir en:

sábado 23 de abril del 2022

Por el acompañamiento de la ONG Compromiso, diferentes artistas y sectores de la comunidad, se concretó la derivación a un hospital de alta complejidad. No obstante, la familia continúa con la lucha para obtener elementos e intervenciones necesarias para mejorar la salud de la nena. Los detalles.

Si bien se consiguió el traslado de Ximena Méndez a un hospital con la aparatología necesaria para tratar la neumonía, su familia reiteró el pedido a la obra social Ospacp de una silla de ruedas. La ausencia de esta le generó una escoliosis a la nena y, como consecuencia, dificultó el desarrollo del pulmón.

Además, solicitaron la ejecución de operación para el botón gástrico y una de la columna. Ambas fueron aprobadas el año pasado, pero todavía no se llevaron a cabo.

¿Qué pasó?

El viernes 15 de abril, la niña de Glew, de 10 años y con Síndrome de West, comenzó con episodios de fiebre y dificultad respiratoria. La familia la llevó a la guardia del hospital Cecilia Grierson de Guernica, donde le determinaron su cuadro. No obstante, debía quedar internada y en el lugar no tenían el espacio físico ni los aparatos necesarios.

Ante esta situación, el padre se contactó con Ospacp vía e-mail y, al no tener respuesta, se presentó en las oficinas de la obra social. Allí, le dijeron que su hija no tenía cobertura por la falta de pago del mes de junio del 2021 y que no recibieron ningún pedido para realizar un traslado.

"Esto es una vil mentira porque todo está al día", afirmó su papá, Jonathan. Si bien el nosocomio de Guernica volvió a enviar la documentación, no obtuvieron ninguna contestación. Por ese motivo, la ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes, se involucró con la difusión del caso.

Gracias a la notoriedad que tomó la situación y el alcance a diferentes artistas de la cultura popular, la familia se contactó con la secretaria de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Tras un llamado al presidente de Ospacp, quien argumentó no estar al tanto, en dos horas solucionaron la derivación de Ximena al militar de Palermo.

Tras este hecho, el padre de la menor indicó: "Mi niña va a ser trasladada a un hospital de alta complejidad, donde podrá ser tratada con todos los recursos necesarios. Estoy eternamente agradecido por la preocupación, mensajes, llamadas y palabras que dedican a mi hija".

"Desde que ingresamos, le hicieron dos kinesiologías y le despegaron mocos. Sus piernas y brazos están hinchados. Tiene suspendida la alimentación por ahora debido a la situación. El oxígeno baja y sube. Ahora está dormida, porque en la noche estuvo intranquila y le dieron algo para descansar", contó Gisela, madre de Ximena, a www.deBrown.com.ar.