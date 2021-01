Cerró el teatro independiente Superá de Longchamps

Compartir en:

viernes 29 de enero del 2021

El espacio funcionaba desde 2004. “Creía que estaba preparado para afrontar todo esto, era algo que se venía pensando y sintiendo, pero no es fácil”, expresó su director a De Brown.

A pocos días de cumplir 17 años de historia, el teatro bar cultural Superá de Longchamps cerró sus puertas. Las restricciones producto de la pandemia y la suba exorbitante del alquiler provocaron el triste desenlace.

“Nosotros tampoco nos escapamos a esta realidad. Desde el 14 de marzo no abrimos y se hace difícil, más con un futuro incierto. No sabemos que vendrá, pero tenemos que transitarlo. Creía que estaba preparado para afrontar todo esto, era algo que se venía pensando y sintiendo, pero no es fácil”, confió su director Aníbal Dinaro, en diálogo con www.deBrown.com.ar

¿Un final anunciado?

Desde el inicio del asilamiento obligatorio, el espacio cultural debió también reinventarse. Por ello, lanzaron clases y encuentros virtuales para todas las edades. Sin embargo, las deudas seguían creciendo y los ingresos eran muy bajos, casi nulos.

“Esto nos cambió la vida rotundamente. La actividad artística es difícil sostenerla en este contexto, es la realidad que nos toca. Hoy salimos a la calle y parece que todo es normal, pero no es así. No poder abrir y la suba del alquiler nos hace imposible seguir”, admitió a este medio.

Y precisó: “Estamos endeudados. Este año pretenden un dinero muy elevado y no estamos preparados para poder sostenerlo. Es una agonía, un cansancio, son muchos años”.

Sobre Superá

Se encontraba ubicado en Belgrano 1705, esquina Yrigoyen, desde abril de 2004. Fue el primer y único teatro independiente en Longchamps. “También funcionaba como espacio cultural, donde brindábamos talleres y una formación artísticas a niños, adolescentes y adultos. Han pasado muchas personas por acá”, aseguró Aníbal.

¿Volverán a abrir sus puertas? Hasta el momento es incierto. “No tememos un proyecto inmediato de cómo vamos a seguir, primero tenemos que salir de esto. Hay ideas, charlas, pero nada es concreto”, sostuvo.

En redes

Hicieron pública la despedida a través de un emotivo mensaje que llenó de sorpresa e indignación a sus seguidores. “Quizás venga algo mejor, quizás pasemos a la historia, no lo sabemos… lo que sí sabemos es que nos llena de orgullo saber que durante tantos años generamos arte, formamos artistas, recibimos y aplaudimos arte”, expresa un fragmento.