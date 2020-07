"Charly" Iacono enciende las redes con sus tutoriales de Freestyle

Compartir en:

martes 28 de julio del 2020

El browniano multicampeón enseña cómo realizar los mejores trucos con la pelota. ¡Algunos son increíbles! Miralos.

Conquistó el mundo en dos oportunidades y Argentina en cinco. Pese a eso, mantiene la humildad de aquel chico nacido en Burzaco y sus tutoriales para ayudar a los que recién arrancan en el Freestyle son tendencia en las redes sociales.

"Charly" Iacono no pierde tiempo y le gana al aislamiento junto a su pelota realizando diferentes movimientos. En su canal de Youtube, el browniano explica cómo realizar cada uno de los trucos, los tips a tener en cuenta y brinda consejos para principiantes.

El objetivo del browniano es enseñarle a los chicos cuáles son las técnicas para poder practicar de la manera más efectiva. "Hay errores que aparecen cuando entrenas solo y que te hacen perder tiempo. Lo que explico no se encuentra fácil en otros lados y hace que puedan aprender más rápido", explicó Iacono en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Los videos están dirigidos a cualquier persona que desee pasar un momento relajado con el balón. No hace falta tener una base en Freestyle, ya que la propuesta abarca desde los ejercicios más simples hasta aquellos que les hicieron ganar trofeos internacionales.

Consejo para los que inician

En muchos casos, quienes recién arrancan con la disciplina no logran completar los movimientos y se ven frustrados. Es por eso que "Charly" tomó la iniciativa de los tutoriales y aconseja que no dejen de intentarlo pese a que el resultado sea al principio negativo.

"Sepan que a todos nos pasó. Por fallar varias veces no significa que no es lo tuyo, todos empezamos de esa manera. La diferencia entre los que tienen un buen nivel y los que no, es que entrenan y no se dan por vencidos. Hay que ser conscientes que hay que practicar primero lo básico", resaltó a este medio.

Proyectos en aislamiento

La pandemia y la falta de actividad dejó al oriundo de Burzaco sin shows a futuro. Sin embargo, busca la manera de continuar con el Freestyle desde su casa y cerca de sus 148 mil seguidores de Instagram.

"Por el momento estoy dando clases online. Además analizo un proyecto para hacer trasmisiones por Twitch para sacar dudas a los que recién arrancan o a los que están complicados con algún truco", cerró Iacono.