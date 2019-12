Cinco que no siguen: Claypole se rearma para el 2020

Compartir en:

miércoles 18 de diciembre del 2019

El "Tambero" ya cuenta con un par de nombres menos que decidieron bajarse por falta de continuidad. ¿Quiénes son?

Con la clasificación a la Copa Argentina 2020 asegurada, Claypole finalizó un 2019 soñado. Quedó a un punto de ser campeón y dejó en el pasado los fantasmas que tanto lo persiguieron durante varias temporadas. Ahora, de nuevo en los primeros planos, se rearma para afrontar la doble competencia.

Es por es que comenzó la renovación. A la espera de algún refuerzo para Roque Drago, cinco futbolistas no continuarán en la institución por falta de continuidad en el plantel profesional. Se trata de Mariano Hernández, Nicolás Fabero, Marcos González, Elías Torancio y David Carabajal.

Estos dos últimos sumaron minutos, pero no llegaron a afirmarse en el once. El delantero estuvo desde el arranque en los primeros duelos, aunque su performance no fue suficiente para mantenerse en los titulares.

Panorama de Claypole

El plantel volverá a los entrenamientos el 2 de enero.