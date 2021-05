Claypole mereció más, pero sigue sin poder ganar como local 

Compartir en:

domingo 9 de mayo del 2021

Igualó ante Luján en un duelo que lo tuvo como el gran protagonista en los últimos 45 minutos. ¿Cómo quedó en la tabla?

En el marco de la décima primera fecha del Torneo C, Claypole tuvo una aceptable actuación, pero no pasó del empate frente a Luján. Fue 0-0 en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Un punto que no le sirve a ninguno de los dos equipos.

Durante el primer tiempo se vieron dos conjuntos deslucidos. La visita apostó a la presión alta en varias oportunidades para evitar la salida clara de un Claypole acostumbrado a jugar por lo bajo. Así llegó a forzar errores de la defensa y recuperar en campo rival.

En esta línea, sólo pudo generar un buen remate de Mendoza que Alegre envió al córner y dos cabezazos que se fueron por arriba del travesaño. Por parte del "Tambero" poco y nada. Inclinó sus ataques por la banda derecha intentado explotar la velocidad del juvenil Mellone, pero la falta de ideas en los últimos metros hizo que terminaran en centros.

Dominio de Claypole

Recién en el complemento Claypole demostró que si hubo un equipo que mereció quedarse con el triunfo, fueron ellos. Es que, salió decidido a abrir el marcador. Le robó la tenencia de la pelota durante los 45 minutos del complemento y generó más de lo que había realizado Luján en la primera parte.

Encontró vías de conexión en el mediocampos con Pérez Roa y Alfonzo en gran nivel. Arriba, la movilidad para salir unos metros del área del "Chino" Benítez fue fundamental para hacer ancha la defensa rival. Así, tanto el ex San Telmo, como Pezzani y Roa tuvieron su chances claras. Sin embargo, ninguno pudo estar fino en el último toque.

Panorama de Claypole

Se ubica en la décima quinta posición con 10 puntos. La próxima fecha visitará a Deportivo Español.