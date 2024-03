Claypole va por la recuperación ante Cambaceres

El "Tambero" verá acción hoy, lunes 18 de marzo, como visitante desde las 15:30 hs. La información.

En el marco de la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Claypole viaja a la cancha de Cambaceres con el objetivo de volver a sumar de a tres y terminar de despegar de una vez por todas. Ganó una sola vez en lo que va del campeonato y le urge acortar diferencia con los de arriba.

El encuentro se llevará a cabo hoy, lunes 18 de marzo, desde las 15:30 hs en el estadio 12 de Octubre ubicado en Ensenada. Adrián Núñez Rodríguez será el encargado de impartir justicia. Se trata de un árbitro que está muy cerca de debutar en Primera División y ya fue juez suplente en la Copa de la Liga.

¿Cómo llegan?

La victoria de Claypole frente a Centro Español había llenado de ilusión a los hinchas para que ese triunfo fuera un punto de partida. Sin embargo, a la siguiente semana volvió a perder 3-1 con Deportivo Español. Viene de una larga inactividad ya que el duelo contra Atlas se reprogramó por las tormentas. Se ubica vigésimo primero con 5 tantos.

El "Rojo", por su parte, cosecha las mismas unidades que el equipo de Almirante Brown y le está costando adaptarse a la categoría. Cabe destacar que llega a la Primera C solo porque se unificaron las divisiones, no por mérito deportivo. Todavía no ganó en la temporada y en su último partido igualó 1-1 con Lugano.