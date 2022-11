Con su bebé en brazos, Crescimbeni conmovió con su discurso en el Congreso

La diputada de Brown acompañó la "Ley Johana". Esta establece una serie de procedimientos a aplicarse en los casos de la pérdida de un embarazo o de un recién nacido. Ella sufrió recientemente la muerte de uno de sus gemelos. Mirá el video.

A solo dos meses del fallecimiento de su hijo recién nacido, la diputada del PRO Camila Crescimbeni participó el jueves del debate por el tratamiento de la "Ley Johana". Con su otro niño en brazos y al borde de las lágrimas, la legisladora brindó unas emotivas palabras en la Cámara de Diputados.

El proyecto interpela directamente a la vecina de Almirante Brown. Es que busca establecer una serie de procedimientos que deberán aplicarse en los casos de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y siete días después del nacimiento.

Conmovedor discurso

“La vida quiso que me tocara perder al hermano gemelo de Rufino. Es muy importante el acompañamiento en ese tiempo porque uno está en un shock total. Espera la vida, no la muerte y no sabe de sus derechos”, contó al narrar su experiencia personal.

Y agregó: “Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre a upa y terminé haciendo un montón de cosas. Lo tuve cuatro horas encima, le pusimos ropa, le cantamos, lo llamamos por su nombre, los abrazamos. Todo esto es parte de este proyecto porque esos hijos son bebés amados”.

Asimismo, afirmó con la voz quebrada: “Con esta iniciativa se podrá ayudar a cientos de familias a sanar y visibilizar estos temas que aún están escondidos”.

Al finalizar su discurso, la diputada browniana fue aplaudida por el resto de sus pares y recibió palabras de aliento por su fortaleza.

Tristeza

Recientemente, Crescimbeni fue madre de gemelos. Uno de ellos falleció, mientras que el otro permaneció internado durante varias semanas en el área de neonatología del Sanatorio Mater Dei. La legisladora además ya es mamá de Juana de 2 años.

“Silvestre. Mi cachorrito. Te amo con la intensidad absoluta de mí ser. Te extraño cada segundo que pasa y me alejo del amor de tus pataditas en la panza”, había escrito en redes sociales al momento de su partida.