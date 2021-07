Condenaron a prisión perpetua al femicida de Estefanía Díaz

Compartir en:

miércoles 14 de julio del 2021

El crimen ocurrió en Burzaco en 2014. “Nadie nos va a devolver a mi hija, pero sabemos que la va a pagar”, expresó su mamá a De Brown. Toda la información.

A siete años del brutal crimen de Estefanía Díaz, la Justicia condenó este miércoles a prisión perpetua a su femicida. Se trata de Fernando Luis Oriolo, su ex esposo y padre de sus cuatro hijos. Se encontraba detenido desde el momento del hecho.

El juicio

Fue oral y público. Comenzó el viernes, 2 de julio y tuvo como escenario el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora. El asesino, de 44 años, fue condenado por el delito de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género”.

“Me da tranquilidad la pena, al igual que a mis hijos, nietos y toda la familia. Supongo que nuestras mentes ahora van a descansar y no vamos a tener más esas pesadillas que nos perturbaban. Nadie nos va a devolver a mi hija, pero sabemos que la va a pagar”, aseguró Lidia, su mamá, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Por su parte, el esposo de la madre de Estefanía admitió: “Va a poder descansar en paz sabiendo que esta lacra no va a salir nunca. Sus hijos están más serenos. Ellos pensaban que en cualquier momento iba a recuperar la libertad. Con este fallo se dieron cuenta que eso no va a pasar. Sus vidas van a cambiar para mejor”.

Casi una década de retrasos

En el 2016, la familia tenía fecha de juicio. Sin embargo, un día antes un llamado cambió todo: suspendieron el proceso. “Nunca supimos los motivos, pero quedó todo inconcluso. Ahí comenzamos otra vez a luchar para tener justicia. Luego se había fijado para abril de 2020 y por la pandemia lo volvió a cancelar”, había explicado Lidia.

“Todos la soñamos últimamente, sentimos su perfume. La necesitamos mucho. Cuando nos estamos cayendo ella siempre está de una manera u otra. No entiendo porque yo estoy acá y mi hija no, es muy injusto todo. A veces el dolor es tan fuerte que no lo puedo evitar”, expresó.

El caso

Estefanía Díaz tenía 30 años, era vecina de Burzaco y trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela de Longchamps. Había denunciado a su pareja por violencia. Se había dispuesto restricción perimetral, pero nunca la cumplió.

El 14 de marzo de 2014, el femicida entró a la casa donde la browniana vivía con su bebé de un año y medio y sus hijos de 5, 7 y 9. Allí, la atacó salvajemente delante del niño mayor. Horas después, se dirigió a la casa de sus suegros argumentando que la mujer se había lastimado en la bañera.

Estefanía falleció seis días más tarde en la clínica IMA de Adrogué. La autopsia reveló que la causa fueron “múltiples golpes recibidos en el cráneo y fractura de mandíbula”. Su ex pareja fue señalado como el único acusado.

“Mi nieto mayor hoy tiene 17 años y lo tuve que levantar muchas veces. Él vio todo, es terrible. Viven con pesadillas. Tengo la tutela de los 4 nenes”, confió Lidia.