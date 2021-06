Exigen perpetua para un femicida: "Él está vivo y yo visito a mi hija en un cementerio”

Compartir en:

miércoles 30 de junio del 2021

Así lo expresó la mamá de Estefanía Díaz, asesinada por su ex pareja en 2014 en Burzaco. El agresor será enjuiciado desde el próximo viernes. La información.

A siete años del femicidio de Estefanía Díaz, comienza este viernes, 2 de julio, el juicio oral y público. El homicida es su ex esposo y padre de sus cuatro hijos. Se encuentra detenido desde el momento del crimen. La familia exige condena perpetua.

Sobre el proceso

Se llevará adelante, a partir de las 8, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora. Fernando Luis O., de 44 años, está acusado del delito de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género”.

“Estamos esperando que tenga una sentencia firme. Queremos que sea perpetua, es lo mínimo, es lo que se merece. Él está vivo, come todos los días y yo voy a visitar a mi hija a un cementerio. Yo sé que nada me la va a devolver, pero que se haga justicia es una tranquilidad para mis nietos y para mí”, admitió Lidia, su mamá, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “ahora estamos como en el purgatorio, resucitando de nuestras cenizas. Todos los días nos decimos que Estefy debe estar triste porque nos ve a todos rotos, llorando. Pero es imposible no estar así”.

Retrasos

En el 2016, la familia tenía fecha de juicio. Sin embargo, un día antes un llamado cambió todo: suspendieron el proceso. “Nunca supimos los motivos, pero quedó todo inconcluso. Ahí comenzamos otra vez a luchar para tener justicia. Luego se había fijado para abril de 2020 y por la pandemia lo volvió a cancelar”, aseguró a este medio.

“Todos la soñamos últimamente, sentimos su perfume. La necesitamos mucho. Cuando nos estamos cayendo ella siempre está de una manera u otra. No entiendo porque yo estoy acá y mi hija no, es muy injusto todo. A veces el dolor es tan fuerte que no lo puedo evitar”, expresó Lidia conmovida.

El caso

Estefanía Díaz tenía 30 años, era vecina de Burzaco y trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela de Longchamps. Había denunciado a su pareja por violencia. Se había dispuesto restricción perimetral, pero nunca la cumplió.

El 14 de marzo de 2014, el femicida entró a la casa donde la browniana vivía con su bebé de un año y medio y sus hijos de 5, 7 y 9. Allí, la atacó salvajemente delante del niño mayor. Horas después, se dirigió a la casa de sus suegros argumentando que la mujer se había lastimado en la bañera.

Estefanía falleció seis días más tarde en la clínica IMA de Adrogué. La autopsia reveló que la causa fueron “múltiples golpes recibidos en el cráneo y fractura de mandíbula”. Su ex pareja fue señalado como el único acusado.

“Mi nieto mayor hoy tiene 17 años y lo tuve que levantar muchas veces. Él vio todo, es terrible. Tengo la tutela de los 4 nenes. Viven con pesadillas y descreen de la Justicia porque pasó mucho tiempo ya”, confió Lidia.