“Creadoras”, la feria de Burzaco que cada vez atrae a más emprendedoras

Fue la primera vez que varias de ellas se animaron a participar de un paseo de compras. Este fue organizado por la ONG Compromiso Ciudadano. "Es importante promover la cultura del trabajo y esfuerzo", aseguró su presidente, Mario Fuentes, a De Brown. Los detalles.

Palpitando la semana de mayo, la feria de emprendedoras “Creadoras” volvió a instalarse en Burzaco. En una edición especial, muchos stands se tiñeron de celeste y blanco para celebrar la conformación del primer gobierno patrio.

¿Cómo fue?

La iniciativa fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Como es habitual, los puestos se instalaron el pasado viernes en la tradicional plaza Manuel Belgrano, situada en el cruce de Amenedo y E. de Burzaco. Fue en el horario de 11 a 18 hs.

En un clima otoñal, más de 200 puestos dijeron presente. Se expusieron productos de diferentes rubros. Algunos de ellos fueron: indumentaria, bijouterie, accesorios para el hogar, ropa de mascotas, artesanías en madera, vidrio y cerámica.

Asimismo, volvió a sumarse el sector de "moda circular". Se trata de una opción que busca promover el consumo sustentable de las prendas. Allí, los vecinos pudieron encontrar ropa usada, en buen estado y a bajo costo.

“Tenemos una muy buena participación. Hay gente nueva, buenos productos, todos de calidad y de rubros variados. Particularmente, este viernes, en vísperas de la semana de mayo, muchos puestos están llevando los colores patrios. Esto es algo muy importante porque nuestros símbolos tienen que estar siempre, no solo por el Mundial”, aseguró Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este marco, invitó a todas aquellas emprendedoras que se sumen a ser parte de esta propuesta gratuita que ya lleva dos años en Burzaco. “Permanentemente están abiertas las inscripciones. Buscamos que participen personas de todas las localidades para lograr una convocatoria genuina”, afirmó.

Y agregó: “Creadoras es una iniciativa sin fines de lucro que fomenta la producción local, la solidaridad. Es importante promover la cultura del trabajo y el esfuerzo. Ese es para nosotros el modelo a seguir para el progreso social”.

La solidaridad presente

Durante la jornada, la ONG Compromiso Ciudadano además recibió donaciones de aceite, harina y azúcar para entregar a diferentes instituciones locales. También, continuó con su tradicional colecta de invierno.

Ellas, las protagonistas

Mónica es vecina de Burzaco y lleva adelante “Dulces Momentos”. Desde hace algunos años fabrica todo tipo de productos, principalmente dulces. “Cocino todo amateur. Realizo tartas, tortas, alfajores, rosquitas, pan casero. Comencé vendiendo a clientes particulares y ahora esta es mi fuente de ingresos”, contó.

En este marco, reconoció que es la primera vez que participa de la feria y proyecta sumarse en las próximas. “Me gustó estar acá, quiero que la gente conozca lo que hago”, sostuvo.

Sofía, de Malvinas Argentinas, es otra de las emprendedoras que expuso sus artículos en Creadoras. Es dueña de “Itsa artesana”. “Comencé con macramé y porcelana fría, también trabajo piedras naturales y ahora sumé un poco de cerámica”, explicó.

Y continuó: “Vine por primera vez. Me gustó, hay bastante movimiento, circulación de gente. Particularmente esta plaza me atrae por lo amplia que es. Está bueno estar acá”.

Por otra parte, Viviana, oriunda de Ministro Rivadavia, está al frente de “Mis raíces”. Se trata de un emprendimiento de venta de productos tejidos, bordados, en tela y porcelana. “Siempre hice muchas cosas y las fui guardando en casa. Me gusta armar y aprender, pero nunca me animé a venir a una feria. Ahora una amiga me insistió y acá estoy. Me gustó, vendí y voy a regresar”, expresó.

Yamila, en tanto, es la creadora de “DyJ”, nombre que reúne las iniciales de sus hijos. “Hago todo casero, como panes, rosquitas y tartas. Cocino para vender hace algunos años, pero es la primera vez que expongo. Me enteré por redes sociales y me animé a venir. Estoy muy conforme”, aseguró.