De cantar en lo de Susana a ganar el oro en natación paralímpica, la historia de Valentina Alfonso

La vecina de Burzaco participó de los Juegos Bonaerenses e integra la delegación de deportistas locales. Mirá el video.

A su corta edad, Valentina Alfonso deslumbró con su voz en el programa de Susana Giménez y conmovió con su historia de vida ya que la browniana padece una discapacidad visual desde su nacimiento. A solo cinco años de aquel episodio, la browniana demostró que es "todo terreno". Es que no solo se destaca en el mundo del canto sino también en el deportivo.

En el marco de los Juegos Bonaerenses que aún se desarrollan en Mar del Plata, la vecina de Burzaco se coronó con la presea dorada en natación paralímpica. Fue al competir en 25 metros estilo libre.

¿Cómo vivió la experiencia?

La joven tiene 16 años y es la tercera vez que compite en este torneo provincial representando al distrito. “Participar en fue emocionante. Llevarme la medalla de oro a mi casa me pone muy contenta. Además, disfruto mucho el viaje y poder compartir este momento con amigos y con la gente que quiero”, admitió en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Valentina forma parte del equipo paralímpico de Almirante Brown. Su esfuerzo y constancia, la llevaron a levantar la presea dorada en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia. “Lo que sentí al ganar fue adrenalina, orgullo del bueno. Tanto esfuerzo valió la pena. Lo tomo como una experiencia más y sé que siempre lo que más importa es divertirse”, aseguró.

El comienzo de todo

La joven arrancó a nadar a los 8 años por recomendación médica. Es que tenía problemas de salud. Con el tiempo, su profesor Fernando Mihovich comenzó a ver sus condiciones para la disciplina.” A mí también me gustaba hacerlo, lo disfrutaba y me quedé. Aquí me vez”, expresó a este medio.

Actualmente, Valentina entrena tres veces por semana, pero reconoce que se preparó para competir con una rutina “más fuerte”. “Es la segunda medalla que tengo en Bonaerenses, después tuve otras, pero en torneos locales”, contó.



Sobre la competencia deportiva

Los Juegos Bonaerenses 2024 iniciaron el 28 de octubre y se extenderán hasta este sábado 2 de noviembre. Representantes de diferentes municipios compiten en las categorías juveniles, personas con discapacidad, mayores y trasplantados.

Este año, el evento alcanzó un récord de participación. Hubo más de 470 mil inscriptos y 26 mil finalistas de toda la provincia que arribaron a Mar del Plata.

Su paso por el programa de Susana