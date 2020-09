¡De película!: le pidió casamiento tras la victoria de su equipo

Compartir en:

lunes 28 de septiembre del 2020

Se trata del defensor ex Brown de Adrogué, Guillermo Sotelo. En Finlandia, sorprendió a su pareja en el medio de la tribuna local. Mirá el vídeo.

Las propuestas de casamientos suelen ser planificados con mucho tiempo de anticipación para que se conviertan en un momento ideal y queden grabadas en las memorias de los protagonistas. Sin dudas que Micaela, la futura esposa de Guillermo Sotelo, no se la olvidará jamás.

Como quien dice en el ambiente futbolero, el ex defensor de Brown de Adrogué se "jugó la vida". En Finlandia, tras el 2-0 del FF Jaro, saltó a la tribuna y en el medio de los hinchas le pidió matrimonio a su pareja. La maniobra fue arriesgada, pero finalmente ella le dio el sí.

"Fue la primera vez que ella estaba en la cancha y era el partido más importante de la temporada. Me abrazó y se puso el anillo sola, ninguno de los dos sabíamos bien qué hacer. Es muy vergonzosa y me decía que me iba a matar. Por suerte la gente acompañó de la mejor manera", explicó el lateral en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El marcador tenía las ideas claras: sin victoria en la cancha ante el AC Oulu, rival directo por el campeonato, el pedido iba a retrasarse por lo menos una semana más. El duelo se definió sobre el cierre, su equipo se quedó con el triunfo y el amor invadió todo Jakobstad con un sello bien argentino.

"Habrán sido los goles que más grite en mi vida. Fue todo muy loco, en el plantel me decían 'congrats Sotelo' o 'you are crazy friend'. Hasta mi primera ovación del público se la debo a ella", reconoció entre risas.

A preparar todo

Después del encuentro, ambos analizaron la situación que habían pasado. Era de noche y Micaela aún no podía creerlo. "No le entraba en la cabeza lo que hice por mi personalidad", sostuvo el ex Sarmiento de Junín.

Y agregó: "siempre le esquivé a la exposición, pero haber compartido ese momento con la persona que dejó prácticamente su vida por acompañarme no es nada en comparación con lo que ella hace por mí".

En cuanto a la fecha de ceremonia para unir legalmente sus caminos todavía no está definida. Sin embargo, analizan que sea durante octubre. "De todas formas el festejo lo queremos hacer en Argentina con nuestros seres queridos en cuanto podamos", añadió Sotelo.

Una historia de amor

Se conocieron en 2014 cuando el defensor vestía la camiseta de Huracán. Son novios hace seis años y conviven hace cinco. Ella lo acompañó en todos los nuevos desafíos que a él le salieron en su carrera profesional, desde Parque Patricios, pasando por Misiones, Junín y Adrogué.

Sotelo arribó a Finlandia en julio de 2020, mientras que su pareja pudo hacerlo hace tres semanas debido a las restricciones del Covid-19. "Va a la par mía desde el comienzo. Las decisiones siempre son compartidas. Creo que es fundamental para un futbolista que la gente que lo rodee lo apoye y acompañe porque en este deporte son más los traspiés que las alegrías", reconoció.

Su actualidad en FF Jaro

Tras pasar por el "Globo", Crucero del Norte, Sarmiento y el "Tricolor", Guillermo dio un gran paso y transita su primera experiencia en el viejo continente.

"Mi sueño de chiquito era jugar en Europa, y si bien la liga no es de las más competitivas, me siento muy feliz. El club que me brinda todo lo que necesito para crecer tanto personal como deportivamente. Lo estoy disfrutando mucho y pienso aprovecharlo al máximo", concluyó a este medio.