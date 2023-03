De pintar las calles de Brown a regalarle un cuadro a Billie Eilish en el Lollapalooza

Se trata de Martín "Tin" Penedo. El miembro del programa de "Embellecimiento Urbano" local estuvo como invitado al festival y retrató a Rosalía, Twenty One Pilots y la cantante estadounidense. Mirá el video.

Entre las miles de personas que disfrutaron de la música y el color que se vivió en el Lollapalooza, “Tin” Penedo estuvo con su pincel aportando una cuota más de arte. El autor de varios murales de Almirante Brown inmortalizó a cantantes de la grilla del festival y Billie Eilish se habría llevado una de las obras.

¿Cómo fue?

El miembro del programa local “Embellecimiento Urbano” fue invitado a las tres jornadas. En cada una, atrajo la atención del público al colocar su atril y pintar a distintos artistas internacionales.

“El primer día hice a Rosalía y después a Twenty One Pilots. El segundo lo llevamos hasta la valla con la gente, pero lo terminamos bajando para no molestar la visión. Justo los cantantes no miraron para el lugar donde estábamos”, afirmó Penedo a www.deBrown.com.ar.

Sin embargo, todo tuvo un mejor desenlace en la tercera jornada. Luego de pintar a Billie Eilish, la figura destacada de ese día, “Tin” relató que el público “fue pasando el cuadro para adelante y se la observó a ella en la pantalla haciendo un gesto lindo de que lo vio”.

“Un seguridad de su equipo lo agarró y fue a atrás del escenario. El lunes fui a buscar mis cosas y me confirmaron que se lo llevaron”, advirtió. También resaltó que no se trata de una acción individual, ya que es "una cruzada de todos los presentes para hacerle un regalo a los artistas".

Un recuerdo único

Esta no fue su primera vez en el Lollapalooza, ya que el año pasado vivió un momento especial. En pleno show de Foo Fighters, el cantante Dave Grohl vio el cuadro que le dedicó y lo invitó a subir al escenario.

Además de ese memorable acontecimiento, Miley Cyrus también compartió un video en sus redes sociales con la obra que hizo de ella el miembro de “Embellecimiento Urbano”.

“Es un orgullo que me inviten a este festival porque representa todos mis años de pintar con temática de rock. Es un lugar importantísimo el Lollapalooza", sentenció el artista a este medio.