Defensores de Glew se juega una final adelantada

domingo 24 de enero del 2021

Necesita derrotar a Independiente de Chivilcoy para seguir con vida en el Torneo Regional. ¿A qué hora inicia y que formación para la dupla técnica?

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur, Defensores de Glew visita al "Rojo" en un partido de seis puntos. En caso de ganar alcanzará a su rival en lo más alto de la tabla. Sin embargo, una caída complicaría mucho las chances de clasificar a la siguiente ronda.

El duelo se llevará a cabo en el estadio de Independiente, desde 17:10. El elenco browniano llega de dos triunfos consecutivos frente a Roma y Unidos de Olmos, mientras que los locales son líderes con puntaje perfecto. A dos fechas del cierre del grupo podría quedar todo casi definido.

Los de Chivilcoy encabezan la zona con 9 y de cerca lo sigue el "Albinegro" con 6. Pese a eso, la diferencia de goles entre ambos es muy grande, lo que podría definir en un eventual empate de unidades: +6 del "Rojiblanco" contra -1 del elenco dirigido por la dupla Mora-Gamarra.

El equipo

La seguidilla de partidos (3 en 9 días) afectó físicamente al plantel. En está línea, los entrenadores aguardarán hasta último momento para confirmar a los once que saltarán al campo, aunque la idea es no tocar nada. En caso de no contar con un imprevisto repetirían la formación con la que superaron a Unidos de Olmos.

Medina seguirá ocupando el puesto de lateral derecho en lugar de Espínola. Mientras que Romero jugará de interno junto a Leonel Díaz de cinco.

Formación: Campoya; Medina, Tapia, Monte, Ayunta; González, Díaz, Romero, Vargas; Ocampo y Tuffner.