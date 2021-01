Defensores de Glew va por su primer triunfo en el Regional 

Compartir en:

sábado 16 de enero del 2021

Visita a Roma FC desde las 17, en busca de los primeros tres puntos. ¿Por dónde se podrá seguir el partido?

Por la segunda fecha de la Zona Pampeana del Torneo Regional Amateur, Defensores de Glew está obligado a conseguir un buen resultado para no quedar relegado en el grupo. Fuera de casa, buscará dar el golpe y traerse el triunfo a Almirante Brown. El duelo será transmitido en vivo por YouTube. Podés ingresar haciendo clic aquí.

Su rival será Roma F.C, equipo que llega de igualar 1-1 con Unido de Olmos en el debut del certamen. El "Albinegro", en cambio, tendrá que cambiar la imagen mostrada como local el último fin de semana. Si bien mantuvo una actuación regular, pagó caro la eficacia de Independiente de Chivilcoy y cayó 3-0.

El equipo

Pese a que el resultado no acompañó en el estreno, la dupla Mora- Gamarra no realizará modificaciones en el once inicial. La intención es darle rodaje a los mismos apellidos que sumaron minutos ante el "Rojo" después de tanto tiempo de inactividad.

Formación: Campolla; Romero, Tapia, Monte, Ayunta; Diaz, Gonzalez, Espínola, Vargas; Ocampo y Tuffner.