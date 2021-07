Duelo de necesitados: Claypole y Alem no tienen margen de error

Compartir en:

domingo 18 de julio del 2021

Chocarán desde las 15. El que pierda finalizará en lo más bajo de la tabla.

Por la décima séptima fecha del Torneo Apertura, Claypole y Leandro N. Alem necesitan imperiosamente un triunfo para no convertirse en los peores equipos de la competencia. Es por eso que el "Tambero" buscará hacerse fuerte como local en el estadio Rodolfo Capocasa.

El partido se llevará a cabo desde las 15 con el arbitraje de Rodrigo Pafundi. En caso de ganar, el conjunto dirigido por Roque Drago se escapará de la zona baja de la tabla y afrontará el Clausura 2021 de otra manera. En cambio, si pierde por más de tres goles, finalizará último.

¿Cómo llegan?

Desde que se quedó con el clásico ante San Martín de Burzaco, Claypole no volvió a festejar y arrastra tres jornadas sin victorias. Llega de igualar ante Berazategui y de caer 2-0 con Excursionistas. Sumó 16 puntos en 17 juegos disputados y se ubica a tan sólo tres del último puesto.

La realidad del "Lechero" no es diferente. Con 13 unidades es hoy quien se encuentra en lo más bajo de la tabla, pero un triunfo por dos goles como visitante podría cambiarlo todo y condenar al "Tambero" a ese lugar. Los números no lo acompañan: no gana hace dos meses.