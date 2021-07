Claypole está obligado a ganar para no caer en el último lugar

Compartir en:

domingo 11 de julio del 2021

Desde las 15, visita a Berazategui. ¿Cómo llega al partido?

En el marco de la décima octava fecha del torneo Primera C, Claypole necesita imperiosamente un triunfo para no caer en lo más bajo de la tabla. El "Tambero" no contará con Leandro Romero, Pedro Muné, José Pereira, Fernando Pasquale, Joel Godoy Gill y Manuel Fariña, quienes ya no forman parte del plantel.

El duelo ante Berazategui se disputará hoy, desde las 15, en el estadio Norman Lee del "Naranja". Edgardo Zamora será el encargado de impartir justicia en un partido que arrastra mucha historia en el ascenso argentino. Ambos precisan ganar para ilusionarse con pelear más arriba.

¿Cómo llegan?

Claypole se ubica en la décima séptima posición con 15 puntos, a tan sólo dos del último lugar. Es por eso que este encuentro se volvió trascendental. En caso de perder y que Victoriano y Alem consigan el triunfo, el "Tambero" caerá a lo más bajo de la tabla. La fecha pasada no pudo con Excursionistas (0-2).

Por su parte, Berazategui llega de imponerse como local ante Laferrere y dejó en el pasado ocho duelos sin conocer la victoria. Suma 17 unidades y ocupa el escalón 14. Como local, apenas consiguió festejar en dos de ocho oportunidades.