Debió mudarse porque acosaron y amenazaron a sus hijas

Compartir en:

viernes 3 de junio del 2022

Ocurrió en Glew. Las menores fueron atacadas por una pareja vecina. Ya comenzó el proceso judicial. "Mi interés es garantizarles una vida normal y sin miedo", indicó la madre de las víctimas a De Brown. Los detalles.

Desde el 2020, dos hermanas de Glew vivieron un calvario durante más de un año. Un vecino las acosó sexualmente y su pareja les juró la muerte, además de sufrir un ataque con un arma blanca por familiares de estos. No obstante, el martirio comienza a tener fin: la Justicia decretó el lunes la probation para la mujer imputada por amenazas.

"De todas las denuncias que tenemos, agarraron una y empezaron con eso. A medida que vaya pasando el tiempo, iremos con más. La fiscal me dijo que pronto vamos a tener el juicio contra el acosador. En ese caso, sí queremos que vaya preso. Tiene que pagar", aseguró Mercedes, madre de las víctimas, a www.deBrown.com.ar.

El desarrollo

La persona acusada de amenazas pretendía iniciar un proceso legal alegando su inocencia. Sin embargo, según indicó la progenitora, pese a tener pruebas contundentes contra la agresora, decidió no exponer a sus hijas y avanzó con la probation.

"Le explicamos al abogado de ellos que teníamos miedo por la peligrosidad de esta gente. Y le presentamos videos, registros de llamadas a Alerta Brown y mensaje al comisario de Glew. Ahí nos dijo que iba a hablar con la imputada y evidentemente la hizo razonar. Fue horrible tenerlos enfrente", precisó Mercedes.

De esta manera, decretaron la medida con la cual evitarán "molestias y hostigamientos por un largo tiempo". En caso de no respetarla, comenzará el juicio de manera inmediata y agravará más la situación.

Mercedes, además, subrayó: "Me quisieron dar un resarcimiento económico que le sacaron a la imputada, pero no lo acepté. Le expliqué a la jueza que mi interés es garantizarles una vida normal y sin miedo a mis hijas. No quería dinero".

Las consecuencias

A raíz del miedo generado por las amenazas y hostigamiento, la familia decidió abandonar el barrio Santa Ana y se mudó a un nuevo hogar hace ocho meses.

"La intención es vender la casa y no volver jamás. No hacerlo sería retornar al infierno y tener a mis hijas en un peligro extremo. Nadie sabe a dónde estamos ahora", concluyó Mercedes a este medio.

El caso

Las dos hermanas, actualmente de 15 y 17 años, sufrieron el acoso sexual y la agresiones físicas y verbales por parte de los vecinos de la casa contigua y sus allegados desde el 2020. Cuando estos fueron notificados de la primera denuncia en su contra, todo se intensificó: las menores fueron golpeadas y la familia atacada con una navaja.