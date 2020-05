El campeón da pelea: "Yiyo" se entrena para volver en forma

Compartir en:

viernes 15 de mayo del 2020

El oriundo de Burzaco realiza ejercicios tres veces por semana. "Antes de arrancar, todos deberían hacerse testeos", expresó a De Brown.

La fecha de reanudación del boxeo es incierta. Si bien se especuló la vuelta a la actividad cumpliendo protocolos, el deporte tendrá que esperar para retomar la actividad normal. Pese a eso, "Yiyo" Baldor no pierde tiempo y continúa poniéndose a punto para el ansiado regreso al ring.

El actual campeón argentino y sudamericano se entrena tres veces por semana junto a su padre. En tiempos de cuarentena, debió adaptar algunos ejercicios para conseguir resultados. Ya no sale a correr, pero lo reemplazó por movimientos de cardio para ganar resistencia.

"Hago 10 round de bolsa, mucha gimnasia y salto a la soga, que es lo primordial para los abdominales. Sigo con flexiones de brazos y sumamos actividades con manoplas", explicó el oriundo del Barrio La Cumbre, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La incertidumbre y la ansiedad de subirse arriba del ring es un factor importante. Baldor utiliza todas las herramientas disponibles para que el parte no le juegue una mala pasada. "Me pone nervioso no poder pelear y tiendo a contracturarme más de la cuenta. Es fundamental dedicarle tiempo a los estiramientos", indicó.

La vuelta

El regreso del boxeo no parece estar cerca ya que el contacto físico lo hace un deporte de riesgo en el marco de la pandemia por Covid-19. En esa línea, "Yiyo" sostuvo que antes del reinicio "todos deberían hacerse testeos y análisis de sangre" para ver cómo se encuentran.

La reanudación seguramente será muy diferente a la última velada. "Me dijeron que será a puertas cerradas. Habrá que desinfectar todo con lo que combatimos y después imagino que los entrenadores, jueces y los árbitros tendrán que usar barbijo", expresó.