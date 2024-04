En 4 meses, el club Mármol King sufrió una suba del 1100% en la tarifa de luz

De diciembre a abril, pasó de pagar $8.500 a más de $100.000. Conocé la situación.

A poco de haber cumplido 81 años de historia en el distrito, el club Mármol King atraviesa un presente delicado, no por la falta de socios, sino por la exorbitante cifra que recibió para abonar en la última boleta de luz.

Desde la institución, ubicada en King 957 de mencionada localidad, publicaron la factura que marca un aumento desmedido en el servicio. En total, tendrá que pagar $105.294,37. Se trata del 1.100% más, con respecto a lo que se le cobraba en diciembre de 2023, solo cuatro meses atrás.

Un ícono de Almirante Brown

Con el correr del tiempo, Mármol King se convirtió en uno de los establecimientos más importantes del distrito y es uno de los más concurridos en el barrio. Es la segunda casa de 250 chicos que practican diferentes deportes como fútbol, baby, gimnasia artística, taekwondo ITF, futsal y patín, entre otras.

Con la intención de que ninguno se quede sin la oportunidad de realizar actividad física, mantiene una cuota social de $600. Sin embargo, cuando una familia no puede abonarla, el club beca al pequeño para que continúe junto a su grupo de amigos.

El paso a paso del aumento

En el último mes de 2023, la factura era de $8.400, mientras que en enero se duplicó, pasando a ser de $16.000 y en febrero llegó a los $21.000. Pese a eso, el club siguió con su actividad normal y en marzo alcanzó los $42.000. Ya en abril, sufrió el aumento que lo puso en jaque de $105.294,37.

"El lunes tenemos reunión de comisión directiva y vamos a analizar más a fondo el tema porque también nos subió el agua, el gas y rentas de la Provincia. Es terrible el aumento que hubo", resaltó Marcelo Volonte, presidente de Mármol King, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Por último, con respecto a la idea de realizar eventos para solventar los gastos, el dirigente aseguró que es una opción que no está sobre la mesa. "La gente que viene al club es trabajadora, le cuesta juntar la plata, entonces no hay algo que podamos hacer que no afecte a la masa societaria que tenemos porque todos la están pasando mal", concluyó.