El desopilante video de Lizy tras desmentir su precandidatura en Brown

La ex vecina de Adrogué aprovechó para bromear en redes sociales respecto a la posibilidad de postularse como intendenta. "No podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea", afirmó la artista. Los detalles.

En las últimas horas, trascendió que Lizy Tagliani sería precandidata a intendenta de Almirante Brown en las elecciones del 2023. No obstante, la artista oriunda de Adrogué se encargó de desmentir el rumor y dejó un tajante mensaje: "Mi misión en esta vida es entretener".

¿Qué pasó?

La información la dio a conocer el periodista Jorge Rial en su programa "Argenzuela" del canal C5N. Según detalló, el diputado nacional Diego Santilli se habría reunido con la browniana y ofrecido ser la postulante de Juntos en el distrito para los próximos comicios.

A través de sus redes sociales, Tagliani afirmó que no será aspirante a ningún cargo en la Comuna ya que no se siente capacitada para asumir dicho puesto. "Me pasan todos por encima", comentó en respuesta a la consulta de una seguidora.

"Me desperté de la siesta y me leo candidata, ja. No soy ni pre ni nada. Mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas. No podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea. No me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida", aseguró en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Esta profesión me hizo conocer a mucha gente de la política. Varias veces me han propuesta cosas de diferentes partidos, pero es mi responsabilidad saber que no puedo cubrir esas expectativas. No estoy lista y con la dignidad de la gente no podría jugar. Que nos dirijan quienes saben".

La risa nunca falta

Como es su sello característico, Tagliani también aportó una cuota de humor a la cuestión y compartió un video desde un balcón. "Mi primer acto desborda de seguidores", dice la publicación que la muestra alzando los brazos ante un terreno vacío.