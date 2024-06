"El Señor de los Anillos" en Adrogué: un vecino convirtió su casa en la de un hobbit

Se trata de Leandro Petrola, quien empezó el proyecto en pandemia con la intención de darle una mejor vista a su madre. “Preguntan si es un hostel, si va a abrir un café o me dejan ofrendas", contó su creador respecto a quienes pasan por la propiedad. Mirá las imágenes.

Por medio de los libros o las películas, las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit” despertaron fanatismo en millones de personas alrededor de todo el mundo. Uno de ellos es Leandro Petrola, quien trasladó al arte su amor por las historias de J.R.R. Tolkien y convirtió su casa de Adrogué en una más de Hobbiton.

¿Cómo nació?

El browniano de 46 años puso en marcha el proyecto durante la pandemia con la intención de hacerle un regalo a su madre. Se debe a quería darle una mejor vista desde la ventana, en lugar de unas medianeras “vacías y que se llenaban de mugre fácil al estar pintadas de blanco”.

“En la casa de una amiga, un artista hizo una especie de decoración colonial con cemento. Me encantó cuando lo vi y se me ocurrió hacer algo así de la Comarca", explicó Leandro a www.deBrown.com.ar.

De esta manera, el profesor de plástica combinó sus conocimientos de arte, carpintería y botánica para darle vida a un espacio acorde al set de filmación de las historias de Tolkien. Reveló que la primera creación fue la fachada de la casa de Bilbo y Frodo Bolsón, protagonistas de las sagas. Pero la obra no se detuvo y se extendió a la otra medianera, donde tiene dos huecos hobbits.

Asimismo, el vecino de Adrogué detalló que todo lo hizo con yeso, cemento, madera, ladrillos y demás elementos que "adaptó". Si bien requiere de mantenimiento, precisó que encontró la "forma de fabricarlo con materiales nobles, que quedan permanentes y no se desintegran como si fuera escenografía de interior".

“Estoy armando un pasaje. Uno de los huecos es funcional al taller donde trabajo. Ahí, años antes de este proyecto, hice un busto de Gandalf, réplicas de los báculos de los magos y pinturas y dibujos alusivos. Vendí y regalé en su momento, pero no quiero largarlos más”, señaló.

Sus inicios en este mundo

Leandro comenzó su relación con los escritos de Tolkien antes del 2000, cuando un conocido le recomendó el libro de "El Señor de los Anillos". Si bien le “encantaron las ilustraciones”, reconoció que “no entendía mucho de la lectura, porque había un legendario muy complejo, y lo dejé”.

La situación cambió con el estreno de la película homónima, ya que lo “volvió loco” y lo impulsó a sumergirse en otras historias del escritor. “Él inventó los idiomas, diseñó los mapas. Era un bocho. Por eso, son tan ricos sus escritos", detalló.

“Fui viendo las historias y el porqué de la filosofía de las escrituras. Él tenía la necesidad de contar todo eso. Creó todo un mundo y un génesis, con paralelismos con el génesis cristiano. Hay mucho universo detrás de los personajes que conocemos de las películas”, explicó.

Una paisaje peculiar

Indudablemente, el imponente despliegue de arte no pasa desapercibido entre los vecinos, ya sea porque comparten el amor por las historias o por lo llamativo. “Preguntan si es un hostel, si va a abrir un café o me dejan ofrendas. Otros me cuentan su fanatismo y agradecen”, concluyó Leandro.