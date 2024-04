Una escritora browniana recorrió varios pueblos y recopiló los mitos más escalofriantes

Se trata de Miriam Persiani de Santamarina. La obra cuenta con diez relatos pertenecientes a distintas localidades bonaerense, incluyendo Adrogué. Conocé más.

Cada rincón de nuestra Provincia esconde historias que hacen propias sus pobladores y le brindan identidad a cada lugar. Fue en este contexto como nació “Escalofriantes Misterios Bonaerenses. ¿Mito o realidad?”. Se trata de la primera obra de ficción de la escritora browniana Miriam Persiani de Santamarina.

Creer o dudar

El libro se basa en una recopilación de diez historias atrapantes que tienen su origen en distintos pueblos del territorio bonaerense. Fueron narradas por sus propios habitantes y dejan la incertidumbre sobre su veracidad.

Según la autora, todo nació durante los viajes que realizó junto a su marido tras levantarse las restricciones de la pandemia de Covid-19. “En este momento de encierro, aprendía a cocinar o me dedicaba a leer y escribir. Y a cocinar no aprendí”, admitió entre risas.

Y agregó: “Cuando pudimos comenzar a salir, empezamos a recorrer pueblos de la Provincia. Medio de casualidad en un viaje escuché una historia y me pareció muy interesante para plasmarla. Así nació este libro”.

Si bien “Escalofriantes Misterios Bonaerenses” fue pensado para todo tipo de lectores, está orientando particularmente a un público infanto juvenil, a partir de los 9 años. Sus páginas contienen mapas de la Provincia con la localización de donde sucedió cada hecho. Además, de una serie de preguntas disparadoras que buscan lograr un “ida y vuelta”.

“Estoy muy contenta por cómo quedó la producción. Fue divertido y un disfrute hacerlo. Es una publicación muy cuidada y adecuada al público”, aseguró la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar

Los relatos

Todos son mitos que dejan la puerta abierta para creer o no y abren el debate sobre temas complejos. En este marco, Miriam adelantó que uno de los casos que aún le resuena se basa en el juego de la Ouija; mientras que otro hace hincapié en una reencarnación.

Por otro lado, unas de las narraciones se destaca porque la tuvo como protagonista cuando vivía en Adrogué. “Ese me impactó mucho. Me pasó siendo adolescente. Una de mis amigas supuestamente veía seres que no estaban en este plano y al quedarse a dormir en mi casa vio algo. Daba datos muy contundentes y hubo un hallazgo físico de lo que estaba diciendo”, confió.

Ahora, la escritora, lejos de quedarse quieta, redoblará la apuesta. Es que tiene en mente lanzar una segunda parte de su libro. Esta vez, con una propuesta más ambiciosa. “Me quedaron historias, voy por más misterios, pero de Argentina. Ya tengo recopilados de seis provincias”, admitió.

Sobre Miriam

Nació en Adrogué y vivió en la localidad hasta los 30 años. Actualmente reside en Ingeniero Maschwitz. Es docente jubilada, licenciada en Psicopedagogía y especialista en literatura infantil y juvenil. Forma parte de la Sociedad Argentina de Escritores. Publicó libros y gran cantidad de artículos sobre alfabetización.

El jueves, 18 de abril, presentará "Escalofriantes misterios bonaerenses. ¿Mito o realidad?" en la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974. Será a partir de las 18 hs. Asimismo, según adelantaron desde la organización del evento, firmará ejemplares.