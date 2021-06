Emotivo posteo del deportista browniano a Santi Maratea

Compartir en:

jueves 3 de junio del 2021

"Personas que no sabés de dónde vinieron, pero sabés que estuvieron ahí cuando las cosas se pusieron feas. Mas que agradecido con todo lo que hiciste chabón... Digo coach Maratea", publicó el browniano en su cuenta de Instagram. A lo largo de su travesía por Ecuador, el vecino también compartió un par historias que dan cuenta de la buena relación que forjaron con el influencer.

Joel Dos Santos cerró su primera participación en un Sudamericano compitiendo en la categoría mayores con apenas 20 años. Tras pisar suelo argentino, el deportista oriundo de Adrogué no se olvidó de Santiago Maratea, uno de los pilares fundamentales para que esta historia se hiciera realidad.

Fue la primera experiencia para Dos Santos en un Sudamericano compitiendo en la división Mayores. Debutó en salto en largo, donde finalizó en el décimo primer lugar. Si bien no ingresó al TOP 10, su marca de 2.71mts fue positiva. Tal es así que si se hubiera presentado en Sub 23, habría terminado tercero.

"No fue el mejor torneo, pero me llevo otro recuerdo para el libro. Más para aprender y menos para lamentar. A seguir moviéndose que todavía no arranqué", escribió el deportista que se entrena en Lomas de Zamora.