En el Día del Maestro, le apuntaron a una docente para robarle

Compartir en:

miércoles 16 de septiembre del 2020

Ocurrió en Adrogué. Fue abordada por dos delincuentes cuando se dirigía al correo. Mirá el video.

Lo que debía ser una fecha de festejo por el Día del Maestro, se convirtió en una pesadilla para una docente de nivel inicial. Fue asaltada el viernes por motochorros en Adrogué. Afortunadamente, resultó ilesa.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió en la esquina de De María y Cervantes. Pasadas las 14, la víctima de 26 años salió de su hogar con destino al correo. Estaba apurada porque la oficina postal estaba pronto a cerrar sus puertas cuando diviso a pocos metros a los delincuentes en el rodado.

“Me sentí mal por juzgarlos y pensar que me iban a robar y no me equivoque. Cuando hice dos pasos atrás para volver a mi casa, el que estaba atrás se bajó de la moto y me apuntó con un arma en el medio del pecho. Ahí me asuste y tiré todas las cosas para adelante”, contó Candelaria en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La joven le entregó rápidamente su celular y mochila. El hecho duró apenas unos segundos y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

“Le dije que por favor no me haga nada. El chico medio que se sorprendió del susto que yo me pegué y se río. Él no tenía casco, pero el que manejaba, sí. Agarró las cosas del piso tranquilo, como si nada”, continuó.

Ya con el botín en sus manos, los ladrones emprendieron la fuga. Sospechan que se escaparon en dirección a Rafael Calzada. Por el momento, no hay detenidos.

Otro caso insólito

No es la primera vez que la joven es víctima de un hecho de inseguridad. Hace un año atrás, delincuentes ingresaron a su casa. Fue en horas de la tarde, pero por fortuna no había nadie en ese sector de la vivienda.

“Entraron por el pasillo del costado, hay un ventanal y lo rompieron. Fueron al living y se llevaron la tele y salieron como si nada. Mi hermano salió de bañarse y se dio cuenta que faltaba la tele. Ahí vieron las pisadas de barro y se dieron cuenta que habían entrado a robar”, relató a este medio.