Es de Adrogué y ganó el Título Argentino de Combat Jiu Jitsu 

Se trata de Sofia Landi, quien se quedó con el cinturón nacional tras derrotar a Marisa Arias. La información.

La modalidad de lucha con golpe a mano abierta de Combat Brasilian Jiu Jitsu es una de las disciplinas que más creció en nuestro país en los últimos tiempos. En esta línea, se disputó por primera vez el Título Argentino femenino y tuvo a una browniana como protagonista y ganadora.

Sofia Landi, vecina de Adrogué, se presentó en Palermo para medirse ante la puntana Marisa Arias y se quedó con un triunfo categórico. En el octogonal, dominó durante los ocho minutos que dura la pelea y se consagró campeona nacional en la categoría 65kg.

Lo que viene

Con esta victoria, la deportista local ya suma cinco triunfos y va por más. Cerrará el año disputando su segunda batalla profesional de MMA, aún con fecha a definir. Además, se ilusiona con pelear por el título del circuito argentino de las 125 libras en 2023 y competir fuera del país.

"Estoy muy contenta porque estamos dejando un precedente para que más chicas se animen y se suban a la jaula. Me sentí fuerte, no me faltó fuerza ni aire y eso me reconforta porque habla de todo el trabajo previo que hicimos con los coachs y el personal en la preparación física y mental", sostuvo Landi en diálogo con www.deBrown.com.ar.