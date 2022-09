Sofía Landi, la vecina de Adrogué que la rompe luchando en jaula

Empezó a entrenar artes marciales mixtas en la cuarentena y en octubre competirá por el cinturón argentino. "Soy la primera mujer en abrir la modalidad en este país y busco ser la primera campeona", reconoció a De Brown.

La cuarentena por el Coronavirus fue un momento de grandes cambios. A gran parte de la población la empujó a emplear sus horas libres en animarse a realizar nuevas actividades. A Sofía Landi, vecina de Adrogué, la llevó a incursionar en la MMA (Artes marciales mixtas) y hoy, dos años después, se ilusiona con ser campeona argentina.

Comenzó a entrenar unos días antes del confinamiento obligatorio, pero cuando los gimnasios se cerraron no fue impedimento para que continuara ejercitándose en su casa. Si bien pertenece a una familia donde siempre se consumió artes marciales, dejó de lado del karate -su padre es VIII DAN- para meterse de lleno en las jaulas.

"Siempre estoy respetando una alimentación, suplementación y descanso. Yo no dejo de entrenar en ningún momento de forma programada y cuando estamos cerca de la fecha de la pelea tenemos que cuidar más el desgaste físico y mental para tener más energía ese día", explicó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En su corta pero explosiva carrera, cosecha un duelo profesional de MMA ganado por KOT en el segundo round. Además, suma también tres triunfos de Combat BJJ, disciplina que combina lucha con agarre y golpes a mano abierta, y en la que luchará por el cinturón nacional.

"Siempre le gané a rivales de más experiencia y más pesadas. Me propusieron combatir por el título de hasta 65 kg. Soy la primera mujer en abrir la modalidad en este país y busco ser la primera campeona", reconoció. La velada se llevará a cabo el 29 de octubre y se podrá seguir en vivo por internet.

Sus objetivos

Por otra parte, Landi no pierde el tiempo en observar todo lo que ya consiguió, sino que se enfoca plenamente en los objetivos que se planteó a corto y largo plazo. Entre ellos se encuentra ser internacional para poder representar a Argentina en diferentes eventos a lo largo del mundo.

"Quiero calificar para competir en el exterior en el Combat BJJ World. A su vez, en MMA busco hacer una carrera como peleadora completa, no sólo que me califiquen como luchadora si no también que vean que puedo ser stricker y resolver una batalla en todas las cuestiones que se presenten", explicó.

Mientras tanto, antes de finalizar el 2022, la esperan dos compromisos locales más, a parte de donde estará en juego el cinto. Y, si todo sale bien, durante 2023 apuesta a su debut internacional.