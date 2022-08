Es de Glew, padece “piel de cristal” y necesita viajar a Turquía para salvar sus manos

No se realiza esa clase de intervención en Argentina. Lanzó una campaña en redes sociales para recaudar el dinero. “La operación va a ser demasiado dolorosa pero estoy dispuesta a afrontarla para mejorar mi calidad de vida”, contó a De Brown.

Anahí Vázquez es vecina de Glew y padece epidermólisis ampollar, más conocida como “piel de cristal o piel de mariposa”. En una carrera contra reloj, tiene solo un año para recaudar 45 mil dólares y realizarse una cirugía en Turquía que salvará sus manos.

Lucha y esperanza

La browniana tiene 31 años y lanzó en redes sociales la campaña “Todos x Anahí”. Desde allí busca visibilizar su caso y recaudar el dinero que le permita viajar a aquel país ubicado entre Europa y Asia.

“La enfermedad es distrófica. Lo que más nos perjudica son los pies y las manos, haciendo que se fusionen entre sí los dedos y perdamos la movilidad. Es decir, se van lastimando entre las uniones y cuando cicatriza lo hace con los dedos unidos. Eso retrajo mis huesos, tendones y la muñeca se me fue hacia atrás”, explicó Anahí en diálogo con www.deBrown.com.ar

La cirugía que le permitirá mejorar su calidad de vida no se lleva adelante en el país. Ante esto, proyecta viajar a Turquía.

“La operación y los clavos salen 12.500 dólares. La clínica además me exige que lleve dos acompañantes y alguien que hable inglés. Al listado de gastos entonces hay que sumarle 100 dólares por noche por persona, incluyéndome a mí. Tengo que estar 45 días”, relató.

Y agregó: “Sumado a eso tengo que prever un resto porque al tener todo el cuerpo sin piel, cada seis meses me internan por infecciones. Eso puede ser un riesgo para la intervención porque yo no elijo cuando eso me pasa. Ahí serían más días y más plata”.

Anahí admitió además que “la operación va a ser demasiado dolorosa pero está dispuesta a afrontarlo”. Transcurrido los 45 días, donde se someterá a curaciones, tratamientos y estudios, volverá a la Argentina. Aquí comenzará con la rehabilitación en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Sobre la epidermólisis ampollar o bullosa

Es una enfermedad genética y poco frecuente. Sólo hay 400 casos en el país y quienes la padecen tiene un promedio de vida de 15 a 25 años. Genera una piel frágil con ampollas. Estas pueden aparecer en respuesta a una lesión menor como la exposición al calor, la fricción o simplemente por rascarse. En situaciones graves pueden generarse dentro del cuerpo o provocar úlceras.

“Es una patología hereditaria. En mi caso soy la primera. Es decir, comienza a partir de mí. Vivir con ella es bastante complicado. Todos los días tengo que hacerme curaciones de dos o tres horas, tengo el 90% del cuerpo sin piel”, contó.

Y detalló: “En verano tengo que estar con aire acondicionado hasta las 19 hs porque la exposición al calor hace que la piel se me levante y me genere una quemadura grave”.

A los 20 años, Anahí comenzó a usar sillas de ruedas porque los pies también se le fusionaron y esto le imposibilitó caminar. “La operación de ahora es para evitar que mis manos pasen por lo mismo”, recalcó a este medio.

Pese a todo, la browniana no se detiene. Con todos los cuidados que requiere, sale con amigos a pasear, está terminando el secundario y proyecta estudiar psicología.

¿Cómo ayudarla?

Quienes deseen colaborar con la campaña podrán donar cualquier suma de dinero- por más pequeña que sea- a través de:

Mercado Pago

Alias: TODOSXANAHI

CVU: 0000003100088373968835

Nombre: Daiana Anahí Vázquez

Paypal

www.paypal.com/paypalme/donaparaANHY

Otra opción es comunicarse al 11 5640 7157 o enviar mensaje privado a su cuenta de Instagram, Facebook o al e-mail vazquez.anhy.22@gmail.com .