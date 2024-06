Es docente, tiene cáncer de lengua y necesita reunir 10 mil dólares para operarse

Roxana Colman Figueredo es vecina de Ministro Rivadavia y tiene una niña de 6 años. "Mi hija está súper pegada a mí. Le dije que mamá se va a quedar unos días para que el médico la curé y que pronto va a volver con ella", contó a De Brown.

Roxana Colman Figueredo es docente de Ministro Rivadavia y padece cáncer de lengua con metástasis en los ganglios linfáticos. Necesita ser operada de urgencia. Para ello, debe reunir 10 mil dólares para someterse a la intervención que le salvará su vida.

Cruzada solidaria

La browniana tiene 35 años, es mamá de una pequeña de 6 y forma parte del equipo del Jardín Nº963 de su localidad. Su cirugía está programada para el próximo 2 de julio, en la Clínica Monte Grande. En este sentido, sus seres queridos y colegas lanzaron una campaña para alcanzar la suma de dinero. La ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso.

“Me tengo que operar ya, no puedo esperar más. Lo voy a hacer con un profesional que me brinda mucha confianza. Él me explicó que hay que realizar un vaciamiento total de cuello, de los ganglios; además de evaluar el tema de la lengua para saber si solo se corta o se hace reingerto. Luego, con una reeducación, volvés a hablar, comer. Hay que entrenarla”, confió Roxana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Si bien los gastos de la operación e internación están cubiertos por su obra social, debe financiar ella los honorarios del doctor. “Me dijeron que este tipo de cáncer era más usual en hombres que fuman, toman y demás. Pero con los años comenzó a aparecer en mujeres jóvenes sin razón aparente. En estos casos, es doblemente agresivo, por eso me avanzó tanto”, explicó.

¿Cómo lo descubrió?

Todo comenzó en 2023 con la aparición de una llaga. A partir de ahí, comenzó a consultar con odontólogos, quienes le decían que “eran los dientes que le estaban lastimando”.

“Puede ser que en su momento haya sido así, pero lo dejaron pasar mucho. Me limaron algunas piezas, sacaron las muelas de juicio. Hasta que, a lo último, me dijeron que podía ser otro tema y me derivaron al estomatólogo”, detalló a este medio.

Tras ello, Roxana comenzó a realizarse estudios y también se efectuó una biopsia. Esta detectó que su lesión se ubica del lado derecho y abarca una gran parte de la lengua. Los profesionales le aseguraron que hay tratamiento y que debe someterse a una cirugía urgente debido a la gravedad del caso.

"Mi hija está súper pegada a mí. Le dije que mamá se va a quedar unos días para que el médico la curé y que pronto va a volver con ella. Somos muy simbióticas. Va a costar, pero voy a poner lo mejor de mí para volver prontito", expresó.

¿Cómo ayudarla?

Toda suma de dinero, por más pequeña que sea, la acerca un paso más a su cirugía. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo a través de la siguiente cuenta:

ROXANA PAOLA COLMAN FIGUEREDO

ALIAS: guante.hijo.rareza

CBU: 0140082303502958521886