“Es fundamental poner en marcha el sector marítimo”

Compartir en:

martes 23 de marzo del 2021

Así lo expresó Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. Explicó cuáles fueron las últimas medidas de reactivación y las estrategias que implementarán pospandemia.

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Julio González Insfrán, aseguró que resulta trascendental reactivar la marina mercante nacional. Esto permitirá crear nuevas fuentes de trabajo y generar un mayor ingreso de divisas al país.

“Es fundamental poner en marcha el sector. Tenemos la capacidad para hacerlo y estamos gestionando fuerte en este sentido”, señaló el vecino del distrito, en diálogo con www.deBrown.com.ar

En este escenario, la organización gremial se encuentra trabajando junto al Ministerio de Transporte para regularizar la situación. También con el Banco Nación para obtener líneas de crédito que les permitan la construcción de buques de bandera nacional. “Todo es una decisión política. Sin ella ,no podemos avanzar. Por eso, trabajamos en conjunto con los funcionarios para encontrar soluciones en el corto plazo”, admitió.

¿Un paso hacia una transformación de su estructura logística?

Meses atrás, el Gobierno nacional llamó a licitación para la apertura y mantenimiento del Canal de Magdalena. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. El objetivo apuntó a proporcionar mayor competitividad para sus exportaciones, dinamismo para sus economías regionales y soberanía sobre sus aguas.

“Esta apertura es un gran paso porque es una salida directa del Rio de La Plata al mar en un tramo corto, conectando la navegación marítima de cabotaje argentina con la navegación fluvial del territorio. Por eso, es tan importante el tráfico de este canal”, contó Insfrán.

Y precisó: “Es un proyecto de muchos años que se viene hablando e intentando ponerlo en marcha. Hoy está dentro del presupuesto y esperamos que se concrete. Esto aumenta nuestra capacidad de transporte al exterior”.

Dicha resolución complementa al Decreto 949/20 publicado el 26 de noviembre del 2020. Éste había generado cierta inquietud en el sector. Es que habilita a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante a licitar el dragado y mantenimiento de todo el tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, de modo de garantizar su navegabilidad hasta el Canal de Punta Indio, en la salida del Río de la Plata al océano.

Un avance más

A fines de enero, otra resolución estableció prioridad para los buques de bandera argentina (u operados por armadores argentinos) para el transporte de carga en nuestro ríos. Si bien la medida es provisoria, puede ser el paso decisivo en la recuperación de la marina mercante argentina. Es que el sector fue desguazado en las últimas tres décadas y dejó al país sin capacidad logística ni soberanía sobre las aguas.

“Hemos perdido la flota fluvial. Como consecuencia de ello y la falta de políticas, las banderas extranjeras como Paraguay, Uruguay o Bolivia manejan la carga de la Región. Hoy, sumado a la falta de bodegas, se decide habilitar a otros para hacer el cabotaje inclusive. Este es un problema que se tiene que resolver con bodegas y teniendo flota”, aseguró el capitán fluvial a este medio.

En este sentido, admitió que la disposición del estado nacional ”fue un paso muy positivo”. “Cuando se firmó el acuerdo de hidrovía Paraná - Paraguay los cinco países integrantes (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia) resignaron la reserva de carga. Pero, los paraguayos nunca cumplieron. Ellos sacan la suya y además la nuestra”, agregó.

¿Qué es el transporte multimodal?

Los sistemas logísticos modernos que cumplen esas características aprovechan las ventajas relativas de cada medio de transporte. Esto permite reducir los costos y ganar competitividad a los productores regionales.

“El transporte multimodal significa que la carga del campo salga por camiones hasta la estación de trenes. A partir de ahí, las formaciones las llevarían al puerto para sacarlas por barco”, explicó el Presidente de la sección de Navegación Interior para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).

Además precisó: “La ventaja de este sistema es que baja muchísimo los gastos porque aprovecha la competitividad que tiene cada unidad. Por ejemplo, el camión es eficiente en 250 kilómetros a la redonda. El tren es más eficiente aún con el mismo volumen de carga y más kilómetros de distancia. Luego, el absolutamente eficaz es el barco que puede llevar muchas toneladas en un trayecto importante”.

Estrategia pospandemia

Insfrán admitió que están trabajando en “la reactivación de todos los sectores”. “Esto generará fuentes de trabajo e ingresos, que es algo que necesitamos. No podemos seguir viviendo de prestado. Buscamos poner en marcha las estructuras productivas que tiene el país. No puede ser que Argentina no tenga más marina mercante y nadie se entere”, concluyó.