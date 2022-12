Una vecina de Mármol tiene una colección de más de 60 pesebres de todo el mundo

Se trata de Gema Brizuela, de 78 años. Tiene de Polonia, México, Perú, Chile, España y Brasil, entre otros lugares. Mirá las imágenes.

El pesebre, junto con el árbol y las luces de colores, es una de las tradiciones más características de la Navidad. Su representación de la familia, el amor y la pureza atrajeron desde siempre a Gema Brizuela, vecina de José Mármol, quien tiene una variada colección con más de 60 ellos de diferentes partes del mundo.

¿Cómo nació?

El amor de la browniana de 78 años por juntarlos se remonta a su infancia, ya que en su hogar siempre fue una costumbre armarlos. Fue así que el niño Jesús, la virgen María, José, los reyes magos y la estrella de Belén estuvieron presentes a lo largo de toda su vida.

“El primero que recuerdo eran unas figuras italianas muy grandes que había comprado mi papá. Mi tío era escenógrafo y armó en una habitación como una gruta. Abríamos la puerta y se prendían las luces. También caía un disco de villancicos en el tocadiscos”, relató Gema a www.deBrown.com.ar.

Si bien formaron parte de sus festejos navideños en distintas etapas de su historia, coleccionar pesebres se volvió oficialmente una pasión hace un poco más de 15 años. Su hija fue una pieza clave, ya que fue quien le trajo uno de obsequio luego de un viaje a Roma e hizo que floreciera este hobby.

Desde ese momento, comenzó a reunirlos hasta tener en la actualidad más de 60 en su poder. Se trata de una colección conformada por figuras de distintos rincones del mundo de toda clase de materiales, tamaños y estilos. Tiene de Polonia, México, Perú, Chile, España, Brasil y Vaticano, entre otros lugares.

“Cuando voy a algún lado o puedo viajar, trato de traerme alguno que me llame la atención. Son esas cosas que las veo y me gustan. También se hizo como una cadena y amigos o familiares me fueron regalando”, añadió la browniana.

El favorito

Algunos de los pesebres son más especiales que otros, sobre todo uno que Gema recuerda con mucho cariño. Se trata del que armaba junto a sus hijos cuando eran pequeños y todavía conserva, aunque “está un poco dañado por los años”.

“Siempre digo que no los voy a sacar más, porque es un trabajo montarlos. Pero me insisten en que lo haga. Atrás les pongo un cielo, luces y estrellas. Es el hobby. El pesebre es el valor de la familia y los hijos. La tradición y lo que representa es lo que me genera algo”, concluyó a este medio.