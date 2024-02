Final feliz: apareció la perra de ocho años que era intensamente buscada en Burzaco

Había desaparecido el 24 de enero. "Cuando vio a mi hermano, se hizo pis de la emoción", confesó su dueña a De Brown. Los detalles.

Luego de varios días de intensa búsqueda, Tyna volvió a su casa. Un vecino reconoció a la perra en la calle gracias a la campaña para encontrarla que desplegó su familia. Felizmente, ya volvió sana y salva a su hogar.

¿Cómo fue?

El animal de ocho años había desaparecido el miércoles, 24 de enero, cuando salió de la vivienda por el alambrado del fondo. Desde ese momento, la familia compartió flyers en redes sociales y pegó carteles en dicha localidad y Adrogué para dar con su paradero.

“En la noche del lunes, un chico me llamó diciendo que creyó verla en plaza Rosales y me mandó un video. La reconocí inmediatamente. Le pedí si la podía seguir, le rogué que no se vaya”, contó su dueña a www.deBrown.com.ar.

Y continuó: “Mientras hablaba con él, mi hermana le dijo a mi mamá que saque el auto. Fuimos hasta Adrogué, a la ubicación que me mandó. La siguió (a la perra) desde Espora, se metió por Amenedo hasta volver por el lado de la estación”.

En esa línea, la browniana detalló que el hombre la reconoció gracias a uno de los carteles que colocaron en la vía pública. Además, precisó que otras personas la "cruzaron el fin de semana y nos avisaron por la noticia de De Brown”.

“Tenía un olor terrible y cardos pegados el cuerpo. Cuando vio a mi hermano se hizo pis de la emoción. Por suerte apareció antes de esta ola de calor”, sentenció la vecina de Burzaco a este medio.