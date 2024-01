Vecinos alertan sobre la presencia de lagartos overos en Brown: ¿Qué hacer si me cruzo con uno?

Desde Zoonosis brindaron información sobre este reptil y cómo hay que actuar. La información.

Los lagartos overos cobraron protagonismo en las últimas semanas en Almirante Brown, ya que varios vecinos reportaron su aparición en patios, piletas y la vía pública en distintas localidades. Pese a que no son agresivos, muchos no saben qué hacer al toparse con uno.

Las recomendaciones

Se trata de animales inofensivos . Es una especie nativa que, en principio, puede convivir con humanos y sale al exterior en los días muy calurosos.

Estos reptiles tienen una función clave en el ecosistema, ya que controlan las plagas comiéndose a los insectos y a roedores que podrían afectar la salud de los vecinos. Son protegidos en el Municipio y la Provincia.

Pese a no ser agresivos y que, de hecho, escapan frente a la presencia humana, varios vecinos manifestaron su preocupación por encontrarlos. Ante esta situación, Zoonosis Brown instó a no perseguirlos ni hacerles daños en caso de cruzarse con uno. Además, aconsejó no tocarlos.

Asimismo, tampoco hará falta preocuparse por que dañen a las mascotas del hogar. Es que, por lo general, evitan el contacto salvo que se sientan muy amenazados.