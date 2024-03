Finde XXL: ¿Cómo funcionarán los trenes y la recolección de residuos en Brown?

Habrá modificaciones en los cronogramas habituales.

Debido a los feriados por la celebración de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los argentinos vivirán un fin de semana largo de seis días. Ante este panorama, los servicios de trenes y de recolección de residuos tendrán modificaciones.

¿Cómo será?

Según precisó Trenes Argentinos, todos los ramales circularán el jueves 28 y sábado 30 con el cronograma de los sábados. Por lo tanto, los brownianos que necesiten trasladarse deberán estar atentos a la siguiente grilla:

Constitución -Glew: el primer tren partirá a las 4:10 hs y el último a las 22:28 hs

el primer tren partirá a las 4:10 hs y el último a las 22:28 hs Constitución-Korn: iniciará desde las 4:48 hs y su servicio final será a las 21:54 hs

iniciará desde las 4:48 hs y su servicio final será a las 21:54 hs Glew - Constitución : comenzará el recorrido a las 4:06 hs

: comenzará el recorrido a las 4:06 hs Korn- Constitución: empecerá 4:36 hs y su última unidad partirá a las 22:18 hs

empecerá 4:36 hs y su última unidad partirá a las 22:18 hs Temperley-Bosques: el primer servicio será a las 4:30 hs

el primer servicio será a las 4:30 hs Constitución- Bosques (vía Temperley): iniciará a circular a las 05:34 hs y el último a las 22:34 hs

iniciará a circular a las 05:34 hs y el último a las 22:34 hs Constitución- F. Varela: parte 21:14 hs el servicio final

parte 21:14 hs el servicio final F. Varela- Constitución (vía Temperley): iniciará a las 4:25 hs

iniciará a las 4:25 hs Bosques- Constitución (vía Temperley) : empezará 4:18 hs y la unidad final saldrá a las 21:32 hs

: empezará 4:18 hs y la unidad final saldrá a las 21:32 hs Bosques- Temperley: el último servicio partirá 22:57 hs

En tanto, el viernes 29, domingo 31, lunes 1 y martes 2 las unidades harán lo propio con el cronograma de los domingos y feriados. Por lo tanto, los horarios serán:

Constitución -Glew: la primera unidad partirá a las 4:20 hs , mientras que la última lo hará a las 22:35 hs

la primera unidad partirá a las 4:20 hs , mientras que la última lo hará a las 22:35 hs Constitución-Korn: saldrá a las 4:58 hs y su servicio final será a las 21:53 hs

saldrá a las 4:58 hs y su servicio final será a las 21:53 hs Glew - Constitución : comenzará el recorrido a las 4:20 hs

: comenzará el recorrido a las 4:20 hs Korn- Constitución: empezará a las 4:41 hs y su última unidad partirá a las 22:20 hs

empezará a las 4:41 hs y su última unidad partirá a las 22:20 hs Temperley-Bosques: el primer servicio será a las 4:50 hs

el primer servicio será a las 4:50 hs Constitución- Bosques (vía Temperley): iniciará a circular a las 04:25 hs y el último a las 22:05 hs

iniciará a circular a las 04:25 hs y el último a las 22:05 hs Constitución- F. Varela: cerrará la jornada a las 21:00 hs

cerrará la jornada a las 21:00 hs F. Varela- Constitución (vía Temperley): comenzará a las 4:25 hs

comenzará a las 4:25 hs Bosques- Constitución (vía Temperley) : empezará 4:52 hs y la unidad final saldrá a las 22:10 hs

: empezará 4:52 hs y la unidad final saldrá a las 22:10 hs Bosques- Temperley: el último servicio partirá 22:48 hs

¿Y los residuos?

El servicio de recolección de basura, por su parte, funcionará el jueves, sábado y lunes de manera normal. Los demás días, es decir el viernes y martes, los camiones no harán su recorrido.

Como es habitual, el Municipio solicitó a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante las jornadas que no habrá servicios. Eso no sólo contribuirá con la limpieza, sino que evitará posibles acumulaciones y anegamientos en caso de lluvias.