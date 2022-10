Gabriel, el vecino de Burzaco que participó en Gran Hermano

Entró a la casa en 2016, pasó más de 90 días y hasta se "casó" una de las participantes. "Fue como un viaje de egresados", contó a De Brown. Los detalles.

Gran Hermano volvió a la televisión y, como sucede en cada edición, se volvió un furor que acapara la mirada de miles de personas. Uno de los espectadores más fieles y que lo sigue de cerca en las redes sociales es Gabriel Di Tocco, ex participante en 2016 y vecino de Burzaco.

“Si bien se tienen que adaptar y cambiar algunas cosas, es un formato que no se puede romper nunca. Junta el morbo y el encierro. Se pueden verlos las 24 horas. No es como otros realitys, es mundial. La gente lo pidió mucho”, aseguró a www.deBrown.com.ar.

Su historia

Ingresó con 20 años y permaneció por 92 días en la casa. "Soy un pibe muy sencillo. Tengo un carisma que les va a gustar. Quiero ser el primer enano, pelado y feo en Gran Hermano", había resumido con humor en su presentación.

En su paso por el programa, conoció a Julieta Pozzi, participante con la que tuvo una relación y hasta llegó a protagonizar un falso casamiento ante las cámaras. Pese a que se encaminaba como uno de los finalistas del certamen, fue el 11° eliminado.

“Fue una experiencia muy linda. Tengo buena relación con la mayoría todavía. Con mi ex cada tanto nos tiramos buena onda. Me sigo viendo con Dante y Pato. Pero es como cuando se termina el colegio, no te llevas con todos. Esto fue como un viaje de egresados”, contó.

Su análisis

Luego de seis años sin estar en la televisión argentina y con las grandes expectativas que generó el anuncio de su regreso, Gran Hermano se puso en marcha el lunes, 17 de octubre. Los 18 participantes entraron a la casa en busca de un premio de $15 millones y una vivienda.

“El casting estuvo mejor armado que en 2016. Si bien algunos integrantes son muy parecidos, me gusta en líneas generales. Hay de diferentes partidos políticos, pensamientos y sexualidades. Eso está bueno y en mi edición no hubo”, afirmó Di Tocco.

El vecino de Burzaco mantiene su fanatismo por el programa y está atento a lo que sucede dentro de la casa. En esa línea, destacó que la primera nominación será "un detonante" y en la próxima semana "ya habrá peleas, que es lo más esperado por el público".

Pese a que recién son las primeras impresiones de cada participante, contó cuáles son sus candidatos. “El fácil de decir es Tiago, que es el más humilde y con una historia fuera de vida. Pero me llamó la atención Lucila y tengo una fichas puestas en Maximiliano”, subrayó.

Su presente

Si bien la exposición de Gran Hermano lo volvió una persona reconocida en 2016 y muchos de sus miles de seguidores en las redes sociales lo conocieron de esa forma, Di Tocco mantiene su vida como en la previa a su ingreso al programa.

“De lunes a sábados estoy en el negocio de siempre de mi familia. Soy carpintero en serio, no era mentira. Dentro de todo, sigue esa fama de haber estado en la casa. No salgo y tengo gente pidiéndome fotos, pero algunos se acuerdan o se quedan mirando de que me tienen de algún lado", concluyó a este medio.